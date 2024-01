Das Podest

1. Marco Odermatt (SUI) 2:10,03 Minuten

2. Manuel Feller (AUT) 0,05 Sekunden

3. Zan Kranjec (SLO) 0,29

Marco Odermatt bleibt im Riesenslalom das Mass aller Dinge. Der Nidwaldner lieferte in Schladming bei Flutlicht eine weitere Show ab. Nach dem ersten Lauf war er nach einem riesigen Schnitzer nur an 11. Stelle klassiert gewesen. Ja, wenig hätte gefehlt und er wäre ausgeschieden.

In der Entscheidung blies Odermatt dann zur Aufholjagd – und wie! Er kurvte die immer kälter werdende Planai praktisch fehlerfrei hinunter. Im Ziel leuchtete es grün auf, der Vorsprung: 0,82 Sekunden. «Wahrscheinlich reicht es nicht ganz nach vorne», sagte er im Interview mit SRF während des Rennens.

Das Interview mit Marco Odermatt nach dem Rennen

Zum 22. Mal de suite auf dem Riesenslalom-Podest

Doch das tat es. Einer nach dem anderen biss sich an Odermatts Zeit die Zähne aus. Am Ende wurde es ganz knapp: Manuel Feller, der Führende nach dem ersten Lauf, verpasste den Sieg um nur fünf Hundertstelsekunden. Dritter wurde Zan Kranjec aus Slowenien.

Damit gewann Odermatt den achten Riesenslalom in Folge, den fünften in dieser Saison. Und er konnte auch im 22. «Riesen» hintereinander das Treppchen besteigen.

Feller verpasst den Heim-Triumph um 0,05 Sekunden

Feller: «Odermatt hat einen unglaublichen zweiten Lauf hingelegt»

Meillard fällt zurück

Anders als Odermatt vermochte Loïc Meillard beim Showdown nicht das Beste aus sich herauszuholen. Der Walliser, zur Halbzeit noch Zweiter, fiel auf den 5. Platz zurück – und konnte damit seinen Triumph vom Vorjahr nicht wiederholen.

Der 2. Lauf von Loïc Meillard

Die weiteren Schweizer in den Punkten

17. Thomas Tumler +2,12 Sekunden

24. Sandro Zurbrügg +3,05

Die Durststrecke

Gino Caviezel, der vor Jahresfrist im Schladming-«Riesen» hinter Meillard Platz 2 erreicht hatte, schied bereits im ersten Lauf aus. Ihm wurde ein Überdreher im Steilhang zum Verhängnis.

Damit geht für den Bündner das Warten auf das erste Top-Ergebnis in diesem Winter weiter. Mehr als zwei 10. Plätze in Alta Badia (Riesenslalom) und Bormio (Super-G) lag bisher noch nicht drin.

So geht's weiter

Am Mittwoch sind in Schladming die Slalom-Fahrer gefordert. Den ersten Lauf können Sie ab 17:30 Uhr live auf SRF zwei verfolgen, die Entscheidung geht ab 20:30 Uhr über die Bühne. Der nächste Riesenslalom findet am 10. Februar in Bansko (BUL) statt – wie gewohnt überträgt SRF den Event live.