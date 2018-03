Marcel Hirscher holt beim Riesenslalom von Are seinen 13. Saisonsieg. Loïc Meillard verpasst seinen 1. Podestplatz knapp.

Das Podest

1. Marcel Hirscher (Ö) 2:13, 63

2. Henrik Kristoffersen (No) +0,23

3. Victor Muffat-Jeandet (Fr) +0,26

4. Loïc Meillard (Sz) +0,68

Marcel Hirscher unterstrich beim vorletzten Saisonrennen einmal mehr seine Vormachtstellung. Der Österreicher verteidigte im 2. Lauf seine Halbzeitführung und feierte beim Riesenslalom von Are seinen 13. Saisonsieg. Henrik Kristoffersen blieb einmal mehr nur Rang 2, Victor Muffat-Jeandet komplettierte das Podest.

Mit seinem 6. Riesenslalom-Sieg stellte Hirscher eine historische Bestmarke ein: Gleich viele Erfolge in einer Saison hatten vor dem Österreicher erst der legendäre Schwede Ingemar Stenmark (1979) sowie sein Landsmann Hermann Maier (2001) eingeheimst. «Es ist surreal», so Hirscher. Im Moment könne er es gar nicht realisieren.

Klar, es ist die Schokolademedaille. Aber der 4. Rang ist super.

Äusserst positive Schlagzeilen schrieb in Are auch Loïc Meillard. Der Walliser durfte zeitweise mit dem 1. Schweizer Riesenslalom-Podestplatz seit 7 Jahren liebäugeln, am Ende blieb ihm Rang 4. Damit realisierte der 21-Jährige, der im 2. Durchgang Laufbestzeit fuhr, sein bestes Weltcup-Ergebnis (zuvor Rang 6).

«Klar, es ist die Schokolademedaille», so Meillard. Aber der 4. Platz sei super. Er sei froh, dass er zwei gute Ränge habe zeigen können. Die Punkte sind für Meillard auch im Hinblick auf die Startnummer für die nächste Saison wichtig.

Die weiteren Schweizer

9. Justin Murisier +2,07

15. Marco Odermatt +2,91

Justin Murisier steigerte sich nach verhaltenem 1. Durchgang und machte 5 Positionen gut. Dies reichte dem Walliser zum 9. Schlussrang. Der fünffache Junioren-Weltmeister Marco Odermatt konnte im 2. Lauf einen Sturz nur knapp verhindern, sammelte als 15. aber wertvolle Weltcup-Punkte. Damit hat der 20-jährige Nidwaldner beim Saisonfinale auch im 3. Einsatz gepunktet.

Das weitere Programm

Für die Cracks geht die Weltcup-Saison am Sonntag mit dem Slalom zu Ende. Gesamtweltcup-Sieger Hirscher steht dort wie im Riesenslalom vorzeitig als Gewinner der kleinen Kristallkugel fest.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 17.3.2018, 12:25 Uhr