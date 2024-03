Das Podest

1. Marco Odermatt (SUI) 2:03,20 Minuten

2. Loïc Meillard (SUI) + 0,34 Sekunden

3. Timon Haugan (NOR) + 0,58

Die unglaubliche Riesenslalom-Siegesserie von Marco Odermatt hat auch im 2. «Riesen» in Aspen seine Fortsetzung gefunden. Hatte der Nidwaldner am Freitag seine Halbzeit-Führung knapp verteidigt, stiess er am Samstag von Rang 3 bis ganz an die Spitze vor.

Odermatt konnte es am Schluss wohl selber nicht richtig glauben, dass seine Serie nicht unterbrochen wurde. Schliesslich war ihm im 2. Lauf im oberen Teil ein grober Schnitzer unterlaufen, der ihn fast hatte zum Stillstand kommen lassen. Odermatt blieb zwar im Lauf, aber aus einem Vorsprung war ein beträchtlicher Rückstand geworden.

00:22 Video Hier hätte Odermatts Siegesserie beinahe ihr Ende gefunden Aus Sport-Clip vom 02.03.2024. abspielen. Laufzeit 22 Sekunden.

Der Schweizer Überflieger versuchte im unteren Teil alles – und fand wie so oft die schnellste Linie. Obschon er im Ziel 0,58 Sekunden Vorsprung auf Timon Haugan aufwies, war die Türe für Loïc Meillard und Alexander Steen Olsen nun weit offen.

Doch keiner der beiden marschierte durch diese Türe. Meillard befand sich bei der letzten Zwischenzeit noch 0,19 Sekunden vor seinem Teamkollegen. Im Ziel war daraus ein Rückstand von 0,34 Sekunden geworden. Steen Olsen lag konstant rund eine halbe Sekunde vor Odermatt, ehe der Norweger bei einem Linksschwung wegrutschte und fast ausschied. Zwar blieb er im Rennen, aber seine Siegchance war futsch. Letztlich resultierte für ihn der 17. Schlussrang.

Schliessen 01:25 Video Mit dieser Fahrt sichert sich Meillard abermals Rang 2 Aus Sport-Clip vom 02.03.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 25 Sekunden. 01:51 Video Steen Olsen vergibt in Aspen den Sieg Aus Sport-Clip vom 02.03.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 51 Sekunden.

Odermatt kommt Stenmark immer näher

Mit seinem 13. Saisonsieg egalisierte Odermatt seine Bestmarke aus dem letzten Winter, die er gemeinsam mit Hermann Maier, Marcel Hirscher und Ingemar Stenmark hält. Gleichzeitig muss Stenmark um seine Bestleistung von 14 Riesenslalom-Erfolgen de suite bangen, steht doch Odermatt inzwischen bei saisonübergreifend 12 Siegen in Folge. In diesem Winter stehen in Kranjska Gora (SLO) und Saalbach (AUT) noch zwei «Riesen» auf dem Programm. Setzt sich Odermatt auch dort durch, sind die perfekte Riesenslalom-Saison und weitere Ski-Rekorde Tatsache.

Die weiteren Schweizer im 2. Lauf

8. Thomas Tumler + 1,40

10. Gino Caviezel + 1,81

18. Fadri Janutin + 2,64

19. Justin Murisier « 2,72

Nach seinen beiden 4. Plätzen in Palisades Tahoe und im 1. Aspen-«Riesen» musste Thomas Tumler am Samstag einen kleinen Rückschritt hinnehmen. Gleichwohl fuhr der formstarke Samnauner ein weiteres Mal in die Top 10 und wurde starker Achter. Eine nächste Top-20-Klassierung resultierte für Fadri Janutin (18.), der am Vortag mit Rang 14 sein bestes Resultat im Weltcup herausgefahren hatte.

So geht es weiter

Am Sonntag werden die Weltcuprennen in Aspen mit dem Slalom abgeschlossen – SRF überträgt den 1. Lauf ab 17:00 Uhr und den 2. Lauf ab 19:50 Uhr live. Danach verschiebt sich der Männer-Tross zurück nach Europa, wo am kommenden Wochenende in Kranjska Gora ein «Riesen» und ein Slalom auf dem Programm stehen.