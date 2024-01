Alexis Pinturault hat sich bei seinem Sturz in Wengen schwer am Knie verletzt und fällt lange aus.

Nächstes Opfer am Lauberhorn

Legende: Übler Sturz Alexis Pinturault liegt im Schnee von Wengen. Keystone/AP/Shin Tanaka

Nach dem Kreuzbandriss von Marco Kohler am Donnerstag hat das Lauberhorn am Freitag die nächste niederschmetternde Diagnose gefordert: Auch Alexis Pinturaults Saison ist nach einem Sturz beendet. Gemäss dem französischen Skiverband (FFS) erlitt der 32-Jährige «einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie».

Pinturault stürzte beim Super-G in Wengen kurz nach dem Silberhornsprung und musste anschliessend mit dem Helikopter ins Spital in Interlaken gebracht werden. «Er wird für weitere Untersuchungen nach Frankreich zurückgebracht und rasch einem Chirurgen gezeigt», so der Verband.

00:24 Video Pinturaults übler Sturz in Wengen Aus Sport-Clip vom 12.01.2024. abspielen. Laufzeit 24 Sekunden.

Pinturault, mit 34 Weltcup-Siegen der erfolgreichste aktive Fahrer im Männerzirkus, hatte auf diese Saison hin den Fokus auf die Speed-Rennen gelegt. Am Donnerstag holte er als Neunter sein bestes Abfahrts-Ergebnis.