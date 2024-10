Legende: Gewann 2021 und 2022 auf dem Rettenbachgletscher Marco Odermatt. KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

Odermatt führt Sölden-Aufgebot an

Acht Schweizer werden kommenden Sonntag beim Weltcup-Auftakt auf dem Rettenbachgletscher in Sölden (AUT) an den Start gehen. Das Aufgebot von Swiss-Ski wird von Gesamtweltcupsieger Marco Odermatt und dem letztjährigen Gesamtzweiten Loïc Meillard angeführt. Nominiert wurden zudem Thomas Tumler, Gino Caviezel, Justin Murisier, Fadri Janutin, Livio Simonet und Sandro Zurbrügg.

02:40 Video Archiv: Odermatt triumphiert 2022 in Sölden Aus Sport-Clip vom 23.10.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 40 Sekunden.

Kein Vlhova-Comeback in Sölden

Petra Vlhova wird in Sölden noch nicht auf die Weltcup-Piste zurückkehren. Die Slowakin hatte sich im vergangenen Januar in Jasna einen Kreuzbandriss zugezogen und arbeitet seither an ihrem Comeback. Wie Vlhova an einem Medientreffen in Bratislava bekanntgab, sei sie mittlerweile komplett schmerzfrei. Die 29-Jährige will aber erst wieder Rennen bestreiten, wenn sie sich zu «100 Prozent» sicher fühlt. Bis Ende November wolle sie daher weiter im Kraftraum an ihrer Physis arbeiten.