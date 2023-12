Legende: Er will im Weltcup erste Spuren hinterlassen Christophe Torrent. Keystone/Urs Flueeler

Torrent reist mit Swiss-Ski nach Bormio

Christophe Torrent hat sich ein Weihnachtsgeschenk als Skirennfahrer verdient. Dies wiederum bedeutet für den 24-Jährigen, dass seine Weihnachtspause nur ganz kurz ausgefallen ist. Denn der Romand steht schon am Stephanstag in Bormio im 1. Abfahrts-Training im Einsatz. Torrent erzielte auf Europacup-Stufe bislang 2 Podestplätze im Super-G. Er gehört nun auf der Stelvio als Neuling nebst folgenden Teamkollegen zum 14-köpfigen Weltcup-Aufgebot für die letzten beiden Speedrennen im Jahr 2023: Franjo von Allmen, Arnaud Boisset, Gino Caviezel, Niels Hintermann, Marco Kohler, Loïc Meillard, Alexis Monney, Justin Murisier, Marco Odermatt, Stefan Rogentin, Gilles Roulin, Lars Rösti, Ralph Weber. Die definitiven Selektionen, welche Athleten in der Abfahrt (Donnerstag) und welche im Super-G (Freitag) an den Start gehen, werden vor Ort kurzfristig kommuniziert. SRF überträgt beide Rennen je ab 11:15 Uhr live.

01:58 Video Archiv: Paris gewinnt in Gröden die 2. Abfahrt der Saison Aus Sport-Clip vom 16.12.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 58 Sekunden.