Aufgrund der Wetterprognosen denken die Organisatoren in Adelboden um und nehmen einen Tausch der Rennen vor.

Slalom am Samstag: Adelboden-Programm umgestellt

Legende: Sind schon am Samstag dran Die Slalomkünstler in Adelboden. Keystone/Anthony Anex

Die Organisatoren in Adelboden haben wetterbedingt das Programm für die Rennen vom kommenden Wochenende umgestellt. Der Slalom wird auf den Samstag vorgezogen, der Riesenslalom mit Favorit Marco Odermatt wird am Sonntag gefahren.

Dies teilte die FIS mit und gab auch bekannt, dass die Startzeiten unverändert bleiben. Der erste Durchgang steht jeweils um 10:30 Uhr an, der zweite Lauf beginnt um 13:30 Uhr (jeweils live zu sehen auf SRF zwei und in der Sport App).

Kein Umtausch der Tickets

Der Tausch, den die FIS, Swiss-Ski und die Ski-Weltcup Adelboden AG gemeinsam beschlossen, soll nicht nur die Chancen auf die Durchführung beider Rennen, sondern auch die sportliche Fairness erhöhen. Dies wird höher gewichtet als die Tatsache, dass gekaufte Tickets ihre Gültigkeit für den jeweiligen Renntag behalten.

Letztmals wurde 2016 in Adelboden der Riesenslalom wegen Regens abgesagt. Am Samstag ist im Berner Oberland Schneefall angesagt, am Sonntag soll es sonnig sein.

