Das Podest

1. Filip Zubcic (CRO) 2:37:25

2. Marco Odermatt (SUI) + 0,74

+ 0,74 3. Tommy Ford (USA) + 1,07

Im Alter von 27 Jahren ist Filip Zubcic im fernen Japan zu seinem ersten Weltcup-Sieg der Karriere gekommen. Erst einmal hatte der Kroate zuvor das Podest erklimmen können: Unlängst als Zweiter ebenfalls bei einem Riesenslalom in Adelboden.

Sein Debüt-Erfolg, der gleichbedeutend mit dem ersten Sieg für Kroatiens Alpin-Männer in dieser Sparte ist, kam unter speziellen Vorzeichen zustande. Denn Zubcic blies im 2. Lauf von Naeba zur fulminanten Aufholjagd und preschte von Zwischenrang 12 ganz an die Spitze vor. Mit 74 Hundertsteln Vorsprung bremste er die gesamte Konkurrenz deutlich aus.

Einzig Marco Odermatt konnte den Rückstand unter einer Sekunde halten. Als Zweiter sorgte auch der Nidwaldner für eine Premiere – nämlich mit seinem ersten Podestplatz in einem «Riesen» in diesem Winter. Das Swiss-Ski-Talent fuhr insgesamt seine 4. Klassierung in den Top 3 heraus. Das Treppchen in Naeba komplettierte Tommy Ford aus den USA.

Odermatts Weltcup-Podestplätze Klassierung Ort

Zeitpunkt Disziplin 2.

Naeba (JPN)

Februar 2020

Riesenslalom 1. Beaver Creek (USA)

Dezember 2019

Super-G 2. Soldeu (AND)

März 2019

Riesenslalom 3. Kranjska Gora (SLO)

März 2019 Riesenslalom

Der Absturz

Henrik Kristoffersen zog einen 2. Lauf zum Vergessen ein. Der Halbzeit-Leader aus Norwegen musste sich am Nachmittag Ortszeit mit der zweitschlechtesten Laufzeit begnügen. Deswegen kam er in der Endabrechnung mit 1,14 Sekunden Rückstand nicht über Platz 5 hinaus.

In der Disziplinen-Wertung liegt Kristoffersen bei 3 ausbleibenden Rennen noch 10 Punkte hinter dem Slowenen Zan Kranjec, der in Asien Neunter geworden ist.

Die weiteren Schweizer

12. Gino Caviezel + 1,47

19. Cédric Noger + 2,08

Out im 2. Lauf: Justin Murisier

Gino Caviezel verpasste es, eine vorzügliche Ausgangslage zu veredeln. Der Bündner fiel auf ärgerliche Art und Weise von Position 5 auf Schlussrang 12 zurück. Ein Patzer im allerletzten Streckenabschnitt wurde ihm zum Verhängnis und kostete innert weniger Sekunden gleich nochmals 6 Ränge.

Als dritter Schweizer klassierte sich Cédric Noger. Der St. Galler verbesserte sich bei der Reprise minim von Platz 20 auf 19. Immerhin erreichte er so sein wertvollstes Resultat seit 11 Monaten, als er beim Weltcup-Finale in Andorra Rang 12 belegt hatte.

Justin Murisier kam als Halbzeit-19. bei der Entscheidung nie richtig auf Touren und geriet nach rund einer Minute Fahrzeit aus der Balance. Somit verpasst der 28-Jährige im 6. «Riesen» dieses Winters erstmals die Punkte. Thomas Tumler verfehlte als 34. den Cut für den 2. Durchgang um 32 Hundertstel.

Die Tücken

Das Rennen im schneearmen Naeba in der Präfektur Niigata ging bei schwierigen Bedingungen über die Bühne. Primär Lauf 2 fand unter wolkenbehangenem Himmel und bei leichtem Wind statt. Die Krux für die Fahrer war, dass sie sich permanent wechselnden Lichtverhältnissen anzupassen hatten.

So geht es weiter

Der Japan-Abstecher der Alpinen wird am Sonntag mit dem Slalom abgeschlossen. Wer live dabei sein will, muss erneut ultrafrüh aus den Federn bzw. sich bis zum Morgengrauen wach halten. Auf SRF zwei sind die beiden Läufe ab 01:55 und 04:55 Uhr zu sehen.

Ab 28. Februar steht dann die über 9000 Flugkilometer entfernte viertletzte Weltcup-Station mit einem Disziplinen-Mix in Hinterstoder an. In Oberösterreich figurieren eine alpine Kombination, ein Super-G und ein Riesenslalom im Programm.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 22.02.2020 01:55 / 04:55 Uhr