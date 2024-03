Lucas Braathen kehrt nächste Saison in den Skisport zurück. Jedoch nicht unter norwegischer Flagge.

Völlig überraschend gab das Ski-Talent Lucas Braathen im Oktober 2023 seinen Rücktritt vom Spitzensport bekannt. Als Grund gab der 23-Jährige Streitereien mit dem norwegischen Verband an.

Fünf Monate später verkündete Braathen an einer Pressekonferenz in Salzburg nun seinen Rücktritt vom Rücktritt. Ab kommendem Winter möchte der fünffache Weltcupsieger und Gewinner der Slalom-Wertung 2022/23 wieder auf Punktejagd gehen. Aber nicht mehr für Norwegen, sondern für Brasilien, das Heimatland seiner Mutter. Braathen verkündete seine Rückkehr denn auch in perfektem Portugiesisch.

Norwegen stellt sich nicht quer

Wie Braathen am Donnerstag ausführte, hat der norwegische Ski-Verband sein Okay für den Nationenwechsel bereits gegeben. Auch darf Braathen seine FIS-Punkte behalten, wodurch er sogleich wieder auf höchster Stufe zurückkehren dürfte.

Eine Rückkehr in den norwegischen Verband in (ferner) Zukunft schloss Braathen aus. «Ich habe diese Entscheidung getroffen und ich bin stolz auf diesen Schritt», erklärte der Wengen- und Adelboden-Slalomsieger.