Aufgrund der ungünstigen Wetterprognose ist das für Samstag geplante Rennen in Slowenien ersatzlos gestrichen worden.

Kein Männer-Riesenslalom in Kranjska Gora

Legende: Nur ein Slalom kommt zur Austragung In Kranjska Gora spielt das Wetter nicht mit. Getty/Stanko Gruden

Am kommenden Samstag findet in Kranjska Gora (SLO) kein Männer-Riesenslalom statt. Dies entschied die FIS zusammen mit den lokalen Organisatoren am Dienstag. Grund für die frühzeitige Rennabsage sind die schlechten Wetterprognosen für das Wochenende.

Gleichzeitig wurde der Slalom vom Sonntag auf den Samstag vorverschoben (1. Lauf ab 09:30 Uhr; 2. Lauf ab 12:30 Uhr – live zu sehen bei SRF). Am Sonntag findet kein Rennen statt.

So wirkt sich die Absage auf Odermatt aus

Damit findet diese Saison nur noch ein Männer-Riesenslalom statt. Am 16. März beim Weltcupfinal in Saalbach (AUT). Auf die Weltcupwertungen hat die Rennabsage in Kranjska Gora keine grossen Auswirkungen. Marco Odermatt hat sich die kleine Kristallkugel – und auch die grosse – längst gesichert.

Auf Odermatts Rekordjagd hat die Absage gleichwohl Einfluss:

Er muss «nur» noch den «Riesen» in Saalbach gewinnen, um in dieser Disziplin die perfekte Saison zu schaffen (10 Rennen, 10 Siege).

zu schaffen (10 Rennen, 10 Siege). Odermatt hat eine Möglichkeit weniger, um einen neuen Rekord punkto Anzahl gewonnener Rennen in einer einzelnen Saison aufzustellen. Aktuell steht er wie im letzten Winter bei 13 Erfolgen – dies hatten vorher schon Marcel Hirscher, Hermann Maier und Ingemar Stenmark (alle jeweils nur einmal) geschafft.

aufzustellen. Aktuell steht er wie im letzten Winter bei 13 Erfolgen – dies hatten vorher schon Marcel Hirscher, Hermann Maier und Ingemar Stenmark (alle jeweils nur einmal) geschafft. Stenmarks Bestleistung von 14 Riesenslalom-Erfolgen de suite kann Odermatt in dieser Saison nicht mehr egalisieren. Setzt er sich in Saalbach durch, stünde er bei 13 Siegen in Folge.

kann Odermatt in dieser Saison nicht mehr egalisieren. Setzt er sich in Saalbach durch, stünde er bei 13 Siegen in Folge. Odermatt hat ein Rennen weniger Zeit, um seinen Punkterekord von 2042 Zählern aus dem Vorwinter zu übertreffen. Aktuell steht der Nidwaldner bei 1902 Zählern. Odermatt dürfte in Saalbach dreimal an den Start gehen (Riesenslalom, Super-G und Abfahrt).