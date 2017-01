Nur Nyman schneller: Feuz mit Ausrufezeichen auf der Streif

Der 29-jährige Emmentaler fuhr im ersten Abfahrts-Training in Kitzbühel auf den guten zweiten Rang. Feuz erreichte das Ziel knapp vier Zehntel langsamer als der Trainingsbeste Amerikaner Steven Nyman.

Nachdem am Dienstag das erste Training aufgrund der schlechten Wettervorhersage hatte abgesagt werden müssen, wurde am Mittwoch zum ersten mal auf der Streif trainiert. Beat Feuz war dabei der klar beste Schweizer. Mit 37 Hundertstel Rückstand auf Steven Nyman klassierte sich der Berner auf Position 2.

Über eine Sekunde auf die Bestzeit verlor hingegen Carlo Janka. Der 30-jährige Bündner reihte sich im 9. Rang ein.

Die weiteren Schweizer:

20. Urs Kryenbühl +1.78

32. Mauro Caviezel +2.82

42. Patrick Küng +3.21

54. Ralph Weber +4.39

60. Niels Hintermann +4.78

61. Nils Mani +4,92

Am Donnerstag steht in Kitzbühel ein weiteres Training auf dem Programm. Für Freitag ist ein Super-G geplant, die Abfahrt folgt am Samstag.