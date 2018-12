Steven Nyman gewann in seiner Karriere 3 Weltcup-Rennen. Alle in Gröden.

Nach seinem Sieg Beaver Creek und einem 6. Platz in Lake Louise führt Beat Feuz die Abfahrtswertung an. Am kommenden Samstag wird der Schangnauer in Gröden aber nicht zu den grossen Favoriten gehören.

Ganz anders Steven Nyman. Der 36-jährige Amerikaner liebt die Saslong wie kein Zweiter. Alle seine 3 Weltcup-Siege feierte der Mann mit den ausgeprägten Gleiterfähigkeiten in Gröden. Und weil das Rennen traditionell immer Mitte Dezember auf dem Programm steht, wiederholte er seinen Erfolg auch immer fast auf den Tag genau:

Am 16.12.2006 verweist er Didier Cuche um 0,02 Sekunden auf Platz 2.

Am 15.12.2012 ist er 0,19 Sekunden schneller als Rok Perko.

Am 19.12.2014 gewinnt er 0,31 Sekunden vor Kjetil Jansrud.

Jeden Tag gewonnen

«Auf meinen Sieg 2014 bin ich besonders stolz», sagt Nyman. «Ich dominierte alle Trainings, wusste aber, dass im Rennen irgendjemand aufdrehen würde. Kjetil tat es. Aber die anderen blieben über eine Sekunde zurück.»

Auch in diesem Jahr dürfte mit Nyman zu rechnen sein. Im 2. Training steigerte er sich bis auf Rang 2. Und dies nach einer langen Verletzungspause.

Nyman war erst im November nach einem Kreuzbandriss im rechten Knie in den Weltcup zurückgekehrt. Die schwere Verletzung hatte er sich kurz vor Olympia im Training von Garmisch zugezogen – 364 Tage, nachdem ihm dies links passiert war.

Der «wahre König» der Saslong

Auf der Saslong kann sich Nyman auch auf seinen Servicemann Leo Mussi verlassen. Der Italiener führte bereits Kristian Ghedina zu 4 Triumphen in Gröden, Nyman zu drei weiteren. «Er ist der wahre König der Saslong», sagt Nyman. «Auf seine Anzahl Siege werde ich nie kommen.»

