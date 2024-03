Marco Odermatt hatte es schon in der Analyse des 1. Laufs angedeutet: «Ich weiss, dass ich in den letzten Toren noch viel Zeit gutmachen kann», so der Nidwaldner nach Rennhälfte. Mit dem Selbstvertrauen eines Seriensiegers drehte er auch im 2. Lauf von Aspen im Schlussteil entscheidend auf. Lag er bei der letzten Zwischenzeit noch 8 Hundertstelsekunden hinter Teamkollege Loïc Meillard, so musste dieser Odermatt im Ziel einmal mehr zum Sieg gratulieren.

Es sei aber von oben bis unten ein einziger Kampf gewesen. «Es war vielleicht der härteste Riesen-Sieg der letzten Wochen, Monate oder sogar Jahre», so der 26-Jährige. Der schwierige Hang mit den vielen Wellen hätte demnach zu kleineren Fehlern geführt. «Darum habe ich heute wieder das Hundertstelglück gebraucht.»

Dass Odermatt in Aspen den Gewinn der kleinen Kristallkugel perfekt machte, war für ihn schon fast Nebensache, «aber dass diese Serie jedes Wochenende weitergeht, ist unglaublich». Mit nunmehr 11 Riesenslalomsiegen in Folge ist die Rekordmarke von Ingemar Stenmark (14) wieder ein Stück näher gerückt. Er sei nicht sicher gewesen, ob es heute reichen würde. Der Start auf fast 3000 Metern über Meer und die hohen Temperaturen hätten seine Batterien schnell geleert. Nun gehe es darum, diese bis am Samstag wieder neu aufzuladen.

Richtiger Weg bei Meillard

Im Schatten seines Teamkollegen vollendete Meillard das gleiche Kunststück wie im vergangenen Winter. Dank dem ersten Podestplatz im Riesenslalom stand der Walliser in dieser Saison nun in allen 3 Disziplinen, die er bestreitet, in den Top 3. «Ich bin stolz, dass es wieder geklappt hat. Das zeigt, dass ich den richtigen Weg eingeschlagen habe.»

Dass es nicht ganz nach vorne reichte, konnte Meillard verschmerzen. «Es war im Riesenslalom bislang eine schwierige Saison, dass es nun endlich geklappt hat, ist wirklich schön.» Mit einer angriffigen Fahrt griff er im 2. Lauf gar nach dem Sieg. «Der letzte Teil war nicht optimal, ich weiss, wo ich den Sieg verliere.»