Odermatt in seinem Element

Die Fahrt von Odermatt in Adelboden

So emotional kommentiert Odermatt den Lauf seines Namensvetters

Wenn die Ski-Cracks in Adelboden die Ziellinie überqueren, dann werden sie dabei quasi von Sepp Odermatt begleitet. Die Stimme des Speakers gehört genauso zu den Rennen im Berner Oberland wie die Schweizer Fahnen oder das «Vogellisi».

Wir waren die ersten im Weltcup, die Musikelemente eingebaut haben.

Bereits zum 28. Mal ist Odermatt mit von der Partie, seine Premiere in Adelboden feierte der Nidwaldner 1991. Oder genauer gesagt auf der Tschentenalp, wo die Rennen damals witterungsbedingt stattfanden.

Ein Volksfest mit viel Show

Odermatt hat mit dafür gesorgt, dass aus den «normalen» Skirennen ein richtiger Show-Event wurde. «Wir waren die ersten im Weltcup, die Musikelemente eingebaut haben. Damals schlug uns viel Skepsis entgegen», erinnert er sich. Heute sind die Songs, welche die Fahrer vom Steilhang bis ins Ziel begleiten, ein fixer Programm-Bestandteil.

Fahrer dürfen Songs wählen

Eine Änderung wurde auf dieses Jahr hin vorgenommen. Wurde bislang je nach Nation des Fahrers ein fixer Song eingespielt, durfte heuer gewählt werden. «Wir haben viele Rückmeldungen erhalten, speziell von den Schweizer Athleten», erklärt Odermatt.

Die Songs der Schweizer Loïc Meillard

Thunder (Imagine Dragons)

Gino Caviezel

Can't Stop (Red Hot Chili Peppers)

Marco Odermatt

Tage wie diese (Die Toten Hosen)



Trotz musikalischem Support – zu einem Podestplatz reichte es den Schweizern am Samstag nicht. Das war in der Vergangenheit schon ganz anders. Im Video unten erfahren Sie, welche Rennen dem 63-jährigen Speaker besonders in Erinnerung geblieben sind.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 12.1.19, 10:15 Uhr