Das Podest

1. Franjo von Allmen (SUI) 1:47,65 Minuten

2. Vincent Kriechmayr (AUT) +0,10

3. Stefan Rogentin (SUI) +0,58

Franjo von Allmen hat für den perfekten Lauberhorn-Auftakt aus Schweizer Optik gesorgt. Der Berner Oberländer zeigte im Super-G mit Startnummer 3 eine formidable Leistung und stellte eine Bestzeit auf, die keiner seiner Konkurrenten mehr unterbieten konnte. Von Allmen erwischte die Schlüsselstellen Minschkante und Kernen-S sehr gut und konnte auch in Langentrejen den Speed hoch halten.

Einzig die Passage mit dem Ziel-S erwischte der 23-Jährige nicht perfekt. Doch seine Reserve war zu diesem Zeitpunkt schon gross genug. Vincent Kriechmayr verlor als Zweiter 0,10 Sekunden auf den Schweizer. Auf Rang 3 brillierte ausgerechnet Stefan Rogentin, der am Dienstag im 1. Abfahrtstraining noch heftig gestürzt war.

Nur noch eine Frage der Zeit

Für Von Allmen ist es der 1. Sieg in seiner noch jungen Weltcupkarriere. Dieser erstmalige Triumph hatte sich beim Speedspezialisten abgezeichnet. In den letzten beiden Abfahrten in Gröden und Bormio war er als Zweiter jeweils knapp an der Siegpremiere vorbeigeschrammt. In der Sparte Super-G hatte Von Allmen den 3. Platz im Januar 2024 in Garmisch (GER) als Bestresultat vorzuweisen.

Die weiteren Schweizer in den Punkten

7. Marco Odermatt +1,04

9. Alexis Monney +1,27

14. Justin Murisier +1,58

23. Loïc Meillard +2,08

28. Arnaud Boisset +2,28

Für einmal neben dem Super-G-Podest landete Marco Odermatt. Der Nidwaldner verlor in den weiten Schwüngen in Langentrejen ungewohnt viel Zeit und musste mit über einer Sekunde Rückstand mit Platz 7 vorliebnehmen. In den vergangenen 19 Rennen in dieser Disziplin war Odermatt immer in die Top 5 gefahren und hatte dabei 9 Siege gefeiert.

Zudem klassierte sich der Gesamtweltcupführende erstmals überhaupt in einem Rennen am Lauberhorn ausserhalb der Top 4. In zuvor 8 Anläufen in Super-G und Abfahrt hatte Odermatt im Berner Oberland dreimal gewonnen, war dreimal Zweiter geworden und konnte zudem je einen 3. und 4. Rang herausfahren.

Der 4. Schweizer in den Top 10 ist Alexis Monney. Beim letzten Super-G in Bormio hatte der Westschweizer als Dritter auf dem Podest gestanden.

So geht es weiter

Am Samstag steht in Wengen mit der Abfahrt der Höhepunkt der Lauberhornrennen auf dem Programm. Am Sonntag kommen dann auch die Techniker zum Zug, wenn der Slalom ausgetragen wird.

