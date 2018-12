Odermatt überrascht in Bormio

Zusammenfassung Super-G in Bormio

Das Podest

1. Dominik Paris (It) 1:29,95

2. Matthias Mayer (Ö) +0,01 Sekunden

3. Aleksander Kilde (No) + 0,46

Lange sah es nach einem österreichischen Dreifachsieg aus. Nach 9 Fahrern führte Matthias Mayer vor Vincent Kreichmayr und Max Franz. Doch dann kam der «Bormio-Dominator» mit der Startnummer 16: Dominik Paris.

Knappe Entscheidung zu Paris' Gunsten

Der Italiener, der bereits am Vortag in der Abfahrt zuoberst auf dem Treppchen stand, lieferte im Super-G ebenfalls die Bestzeit. Hauchdünn mit nur gerade 0,01 Sekunden Vorsprung verdrängte er Mayer von der Spitze und feierte seinen insgesamt 4. Sieg in Bormio. Seinen Vorsprung fuhr er dank einem brillant gefahrenen unteren Streckenteil heraus.

Der direkt nach ihm gestartete Aleksander Kilde fuhr ebenfalls zwischen das österreichische Trio und klassierte sich auf Rang 3.

Die Schweizer

6. Beat Feuz +0,86

8. Marco Odermatt + 1,18

10. Mauro Caviezel +1,23

15. Gilles Roulin +1,58

29. Carlo Janka +2,52

31. Stefan Rogentin +2,65

39. Thomas Tumler +3,17

Bei den Schweizern verpassten die Hoffnungsträger Beat Feuz und Mauro Caviezel das Podest, fuhren jedoch unter die besten 10. Richtig zufrieden damit war jedoch keiner der beiden Fahrer.

Ich spüre nicht denselben Fluss wie in der Abfahrt.

«Ich bin zu taktisch gefahren», meinte Caviezel im Anschluss. Feuz betonte: «Der Super-G ist doch nicht meine Paradedisziplin. Ich spüre nicht denselben Fluss wie in der Abfahrt.» Der Emmentaler zeigte jedoch seinen besten Super-G der Saison. In den 3 Rennen zuvor hatte er die Plätz, 10, 19 und 16 belegt.

Odermatt mit überzeugender Fahrt

Sehr zufrieden sein konnte Marco Odermatt. Der 21-Jährige erreichte mit Nummer 34 als 8. sein zweitbestes Resultat im Weltcup, nachdem er im Riesenslalom von Val d'Isère Platz 7 belegt hatte. Sein bisheriger Bestwert im Super-G war Rang 11, den er im März des letzten Winters in Are erreichte.

Das weitere Programm

Am Neujahrstag geht es weiter mit den Parallel-Rennen des City-Events von Oslo. Die Speed-Spezialisten werden Mitte Januar in Wengen das nächste Mal wettkampfmässig auf den Ski stehen.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 29.12.2018, 11:45 Uhr