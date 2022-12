Der Norweger verweist Johan Clarey in der Gröden-Abfahrt auf Rang 2. Marco Odermatt wird nach 12 Podestplätzen Siebter.

Kilde vermiest Clarey in der «Ciaslat» den Premieren-Triumph

Das Podest

1. Aleksander Kilde (NOR) 2:02,35 Minuten

2. Johan Clarey (FRA) + 0,35 Sekunden

3. Mattia Casse (ITA) + 0,42

Sie ist beeindruckend, und doch bisher nicht vollkommen: die Karriere von Johan Clarey. Seit der Saison 2003/04 bewegt sich der Franzose im Ski-Weltcup und setzt Duft- sowie Rekordmarken. Nur ein Sieg war ihm stets vorenthalten. Bei seinem 231. Weltcup-Auftritt durfte der 41-Jährige auf die späte Premiere hoffen. Doch am Schluss blieb Clarey – einmal mehr – doch nur Rang 2.

Zum Spielverderber avancierte Aleksander Kilde, der sich am Donnerstag auf der verkürzten «Saslong» als Fünfter noch hinter Clarey klassiert hatte. Der norwegische Kronfavorit sorgte bei seinem 2. Auftritt in den Dolomiten mit einer einwandfreien «Ciaslat» für die Differenz, wo er beinahe eine Sekunde auf den Altmeister gutmachen konnte.

Schliessen 02:33 Video Unverwüstlicher 41-Jähriger: Der Auftritt von Johan Clarey Aus Sport-Clip vom 17.12.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 33 Sekunden. 01:54 Video Casse prescht mit Startnummer 27 auf Platz 3 vor Aus Sport-Clip vom 17.12.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 54 Sekunden. 02:31 Video Die Fahrt von Odermatt Aus Sport-Clip vom 17.12.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 31 Sekunden.

Nach Rang 2 in der ersten Abfahrt unter dem Langkofel liebäugelte Marco Odermatt (7.) auch am Samstag – gemeinsam mit dem zeitgleichen Travis Ganong – mit dem 13. Podest-Platz in Folge. Seine Hoffnungen liess James Crawford platzen.

Später sollten sich mit dem überraschenden Mattia Casse und Adrien Théaux zwei weitere Athleten vor das zeitgleiche Duo und den Kanadier schieben. Dank einem schnellen Schlussabschnitt fuhr der Italiener mit Startnummer 27 in seiner Heimat noch auf den 3. Platz. Und zu vorgerückter Renndauer preschte mit der Startnummer 61 Cyprien Sarrazin noch auf Rang 6 vor und war damit 5 Hundertstel schneller als Odermatt.

Schliessen 01:13 Video Odermatt: «Jede Serie reisst irgendwann, das passt so» Aus Sport-Clip vom 17.12.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 13 Sekunden. 00:50 Video Feuz: «Nach der Ciaslat war ich nicht mehr im Rhythmus» Aus Sport-Clip vom 17.12.2022. abspielen. Laufzeit 50 Sekunden. 01:04 Video Hintermann: «Alles in allem ist der Sturz glimpflich ausgegangen» Aus Sport-Clip vom 17.12.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 4 Sekunden.

Die Schweizer

7. Marco Odermatt + 0,92



14. Urs Kryenbühl + 1,29



18. Beat Feuz + 1,53



20. Lars Rösti + 1,70



24. Stefan Rogentin + 1,81



26. Alexis Monney + 1,86



33. Yannick Chabloz + 1,98



53. Gilles Roulin + 3,17



Out: Niels Hintermann

Eine durchzogene Schweizer Bilanz besserte Urs Kryenbühl mit Startnummer 46 auf. Der 28-Jährige zeigte einen bestechenden Mittelabschnitt und klassierte sich als 14. Beat Feuz nahm auch bei seinem zweiten Auftritt im Val Gardena zu weite Wege und traf die «Ciaslat» nicht optimal. Mit über 1,5 Sekunden Rückstand verpasste der Schangnauer damit die Top 15.

Die restlichen Fahrer von Swiss-Ski konnten wie erwähnt keine Parforce-Leistungen zeigen. Stefan Rogentin konnte seinen 10. Platz als 24. bei der Reprise nicht bestätigen. Niels Hintermann schied kurz vor der Schlüsselstelle aus, blieb aber unverletzt.

Schliessen 01:49 Video Hintermann sieht das Ziel nicht Aus Sport-Clip vom 17.12.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 49 Sekunden. 02:05 Video Die Fahrt von Feuz Aus Sport-Clip vom 17.12.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 5 Sekunden.

Das weitere Programm

Am Sonntag und am Montag gastiert der Weltcup-Tross für zwei Riesenslaloms in Alta Badia. Diese beiden Rennen für die Technikspezialisten können Sie wie gewohnt bei SRF live mitverfolgen – 1. Lauf je ab 9:45 Uhr.