Marco Odermatt schuftet nach der OP am Meniskus für sein Comeback. Im Berner Oberland heisst es zunächst zuschauen.

Anfeuern in Adelboden – wieder angreifen in Kitzbühel?

Vor 3 Wochen wurde Marco Odermatt am Aussenmeniskus operiert. Der Innerschweizer kann es nicht erwarten, wieder ins Renngeschehen einzugreifen. Ob Odermatt schon nächste Woche wieder auf die Piste darf, ist noch unklar. Doch einen Wunschtermin für sein Comeback hat der Youngster bereits: Beim Super-G in Kitzbühel will er wieder angreifen.

In Adelboden übt sich Odermatt in der ungewohnten Rolle als Zuschauer und Fan. «Es tut schon weh, aber es ist, wie es ist. Ich mache das Beste daraus und lerne einmal die andere Seite kennen.» Geniessen könne er es bestimmt. Seinen Teamkollegen traut er einiges zu: «Es liegt definitiv sehr viel drin.»

