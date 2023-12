Eine der vielen abgesagten Männer-Abfahrten soll im Januar in Wengen nachgeholt werden, wie FIS-Renndirektor Markus Waldner gegenüber SRF sagte.

Waldner stellt weitere Abfahrt in Wengen in Aussicht

Nach der Absage des Slaloms von Val d'Isère sprach FIS-Renndirektor Markus Waldner bei SRF über den weiteren Männer-Kalender. 6 Absagen und der abgebrochene Riesenslalom von Sölden bringen die Organisatoren unter Druck. Nun sagte Walder, dass man sich derzeit primär mit Ersatzdaten und -orten für die abgesagten Speedrennen befasst.

Offizielle Bestätigung soll bald folgen

«Wir haben auf der Speedseite ziemlich viel verloren, deshalb ist es nicht unbedingt die Überlegung, den Slalom irgendwo reinzudrücken», so Waldner. Der Südtiroler gab Einblick: «Wir sind mit dem Schweizer Skiverband in Kontakt und mit Wengen.» Der FIS-Rennleiter hofft, dass man nächste Woche offiziell bestätigen könne, «dass wir in Wengen eine Abfahrt nachholen».

Am Lauberhorn sind Mitte Januar bislang drei Rennen geplant: Am Freitag, 12. Januar ein Super-G, tags darauf die traditionelle und legendären Lauberhorn-Abfahrt und zum Abschluss am Sonntag ein Slalom.

Legende: Kommen die Fans in den Genuss von zwei Lauberhorn-Abfahrten? Eindrücke aus Wengen. imago images/Samm Minkoff