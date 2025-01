Die Helfer in Adelboden sind im Dauereinsatz, damit die Piste am Chuenisbärgli für die zwei Rennen bereit sein wird.

Das Rennwochenende in Adelboden fordert wie immer den tatkräftigen Einsatz zahlreicher Helfer am Berg. Aufgrund des schlechten Wetters waren zusätzlich zu den üblichen Arbeiten einige Rutschkommandos vonnöten, um dem Neuschnee während der Woche Herr zu werden.

Auch in der Nacht auf Samstag wird es voraussichtlich noch einmal Niederschlag geben. Pistenchef Toni Hari ist indes zuversichtlich, dass zwei fairen Rennen (Slalom am Samstag, Riesenslalom am Sonntag) nichts im Weg stehen wird. «Wir sind auf Kurs», sagt er.

Zu viel Schlaf dürften Hari und seine rund 200 Helfer nicht kommen. Für ihn kein Problem: «Früher im Ausgang hat man die Nacht durchgemacht, dazu noch getrunken und das trotzdem durchgestanden. Das bringt man schon fertig. Und schlafen kann man auch nächste Woche noch.»