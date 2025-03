Legende: Konzentriert sich künftig auf die Basisdisziplin Alexis Pinturault. imago images/IPA Sport

Alexis Pinturault setzt seine Karriere trotz der schweren Knieverletzung, die er sich Ende Januar zugezogen hat, fort. Nach dem Comeback nächste Saison wolle er sich auf den Riesenslalom fokussieren. Dies gab der Franzose am Freitag im Rahmen einer Videokonferenz bekannt.

Das Unterfangen, sich auch in der Abfahrt in der Weltspitze zu etablieren, breche er ab. «Es ist gescheiter, mich auf das zu konzentrieren, was ich am besten beherrsche», so der 33-Jährige.

Nach 2026 ist wohl Schluss

Es werde wahrscheinlich seine letzte Saison, fügte Pinturault an. Das finale Highlight sollen die Olympischen Winterspiele 2026 in Cortina sein. Er hatte bei seinem Sturz in Kitzbühel, keine 2 Monate nach dem Comeback von einem Kreuzbandriss im linken Knie, einen Bruch des Schienbeinkopfs und eine Meniskusverletzung im rechten Knie erlitten. Zunächst hatte der Franzose offen gelassen, ob er weitermachen wird.

Nun will Pinturault bereits in einem Monat wieder auf den Ski stehen. Er gewann in seiner Karriere 34 Weltcuprennen sowie 8 WM- und 3 Olympia-Medaillen.