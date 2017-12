Pinturault holt ersten Kombi-Sieg der Saison

Alexis Pinturault gewinnt das erste Kombinations-Rennen der Saison in Bormio dank einer starken Leistung im Slalom. Mauro Caviezel fehlen als Vierter gute zwei Zehntelssekunden auf einen Podestplatz.

Das Podest

1. Alexis Pinturault (Fr) 2:41.13

2. Peter Fill (It) + 0.42

3. Kjetil Jansrud (No) + 0.45

Auf den Tag genau ein Jahr nach seinem Kombi-Triumph im Weltcuprennen von Santa Caterina gewann Alexis Pinturault die Kombination von Bormio. Der Franzose musste allerdings um seinen Triumph zittern. Der Italiener Dominik Paris, Führender nach der Abfahrt, war auch im Slalom gut unterwegs, ehe er einfädelte.

Die Schweizer

Der Bündner Mauro Caviezel, der WM-Dritte von St. Moritz, verpasste das Podium nur knapp. In der Abfahrt hatte er als Achter 1,05 Sekunden auf Paris eingebüsst. Am Ende fehlten ihm 23 Hundertstel auf den drittplatzierten Jansrud.

Ein starkes Ergebnis gelang auch dem Bündner Gian Luca Barandun. Der 23-jährige Nachwuchsmann realisierte als Neunter sein bestes Ergebnis im Weltcup. Die weiteren Schweizer konnten nicht mit den Besten mithalten.

16. Ralph Weber +2.15

19. Justin Murisier +2.29

21. Marc Gisin +2.37

24. Stefan Rogentin + 2.57

27. Gilles Roulin + 2.98

28. Nils Mani + 3.03

Die Schweizer Stimmen

Das weitere Programm

Die nächste Kombination findet am 12. Januar in Wengen statt, wo einen Tag später die Lauberhornabfahrt über die Bühne geht. Für die Slalomfahrer geht es bereits am Neujahrstag mit dem City-Event in Oslo weiter.

