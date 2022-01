Keiner hat die Streif in der Abfahrt so oft bezwungen wie Didier Cuche. Zwischen 1998 und 2012 gewann der Romand 5 Mal das prestigeträchtige Hahnenkamm-Rennen. Besonders bemerkenswert: Zu seinem Sieg 2010 gesellte sich ein Triumph im Super-G am Vortag. Nichtsdestotrotz gibt sich der Seriensieger noch heute demütig, wenn er über Kitzbühel spricht: «Ich war jedes Mal froh, heil unten anzukommen.»

Dass diese Strecke genug unschöne Bilder und Geschichten hervorgebracht hat, ist dem ehemaligen Skirennfahrer bewusst. So erinnert sich der 47-Jährige, der einst gar in der Mausefalle waghalsig die Stöcke unter die Arme geklemmt hatte, denn auch 10 Jahre nach seinem letzten Sieg an die Tücken der Streif: «Hier ist dein ganzes Können gefragt: Vom Gleitabschnitt über die technischen Passagen bis zum Material muss alles stimmen.»

Im Videobeitrag oben erfahren Sie weiter:

Welche Eigenschaften es braucht, um die Streif zu bewältigen.

Cuches erste Fahrt auf der legendären Abfahrtsstrecke.

Wer für Cuche die Favoriten auf den diesjährigen Sieg sind.