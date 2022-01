Marco Odermatt siegt am Chuenisbärgli dank zwei bärenstarken Auftritten. Justin Murisier verpasst das Podest nur knapp.

Riesenslalom in Adelboden

Das Podest

1. Marco Odermatt (SUI) 2:34,45 Minuten

2. Manuel Feller (AUT) +0,48 s

3. Alexis Pinturault (FRA) + 0,54

Es ist geschafft: Nach 14 Jahren Pause hat endlich wieder ein Schweizer den prestigeträchtigen Riesenslalom in Adelboden gewonnen. Dass dieses Kunststück ausgerechnet Marco Odermatt gelingt, ist keine grosse Überraschung: Der Nidwaldner feiert am Chuenisbärgli den 4. Sieg im 5. Saisonrennen und baut damit seine Führungen im Gesamt- und im Riesenslalom-Weltcup weiter aus. Letztmals holte Marc Berthod (vor Daniel Albrecht) 2008 im Riesen einen Heimsieg.

Odermatt hatte bereits im 1. Lauf die Bestzeit aufgestellt und war als Letzter und mit maximalem Druck in den 2. Durchgang gestartet. Der Österreicher Manuel Feller (zur Halbzeit Fünfter) hatte einen Fabellauf in den Schnee gezaubert und die Konkurrenz deutlich distanziert. Einzig Alexis Pinturault (FRA), Doppelsieger im Vorjahr, konnte einigermassen mithalten. Odermatt liess sich davon aber nicht beirren und brachte den Sieg mit der zweitbesten Laufzeit und einem enormen Kraftakt auf den letzten Metern nach Hause.

Schliessen 02:49 Video Odermatts Siegesfahrt am Chuenisbärgli Aus Sport-Clip vom 08.01.2022. abspielen 02:49 Video Odermatt triumphiert – Adelboden steht Kopf Aus Sport-Clip vom 08.01.2022. abspielen 02:34 Video Odermatt: «War nervös, auf dem Sessellift kamen mir die Tränen» Aus Sport-Clip vom 08.01.2022. abspielen

Die weiteren Schweizer

4. Justin Murisier +1,77

8. Loïc Meillard +1,95

11. Gino Caviezel +3,27

22. Cédric Noger +4,54

27. Daniele Sette +4,95

Der zuletzt formstarke Justin Murisier beschenkte sich an seinem 30. Geburtstag gleich selber: Sechster nach dem 1. Lauf, steigerte er sich dank einem überzeugenden Auftritt im Schlusshang auf Platz 4. Damit fährt der Walliser auch im 5. Saison-Riesen mindestens in die Top 12 und klassierte sich dabei stetig besser.

Schliessen 02:12 Video Der 2. Lauf von Murisier in Adelboden Aus Sport-Clip vom 08.01.2022. abspielen 01:29 Video Murisier: «Mit so einem Ergebnis kann ich mich nicht beschweren» Aus Sport-Clip vom 08.01.2022. abspielen

Auch Loïc Meillard (8.) und Gino Caviezel dürfen mit ihren Auftritten zufrieden sein. Meillard verteidigte seine Klassierung aus dem 1. Durchgang, Caviezel steigerte sich mit einer angriffslustigen Fahrt und der siebtbesten Laufzeit im 2. Durchgang auf den 11. Platz. Im Zielraum ging der Bündner völlig ausgepumpt zu Boden – der Hang hatte ihn wie so viele andere an diesem Samstag bis aufs Äusserste gefordert.

01:13 Video Völlig entkräftet im Ziel: Caviezel zeigt in Adelboden überzeugenden 2. Lauf Aus Sport-Clip vom 08.01.2022. abspielen

Cédric Noger holte in seiner Paradedisziplin erstmals seit seinem 28. Platz von vor einem Jahr an gleicher Stätte wieder Weltcup-Punkte. Thomas Tumler und Marco Reymond, Sohn der ehemaligen zweifachen Gesamtweltcupsiegerin Erika Hess, schieden beide im 1. Lauf aus; Reymond kam dabei nur auf 25 Fahrsekunden.

Top-Fahrer scheitern – Braathen gibt auf

Der Hang am Chuenisbärgli erwies sich vor allem im 1. Lauf als äusserst selektiv und physisch anspruchsvoll. Gleich 4 Fahrer aus den Besten 15 schieden im 1. Durchgang aus, zudem bremste Mitfavorit Lucas Braathen kurz vor dem Steilhang ohne ersichtlichen Grund ab und beendete seine Fahrt. «Ich hatte keine Stabilität im linken Bein und zu viel Angst für den Schluss», meinte der Norweger im Anschluss. Bei ihm dürften auch die Erinnerungen an seinen Sturz vom Vorjahr mitgefahren sein.

01:19 Video Braathen nach Aufgabe: «Hatte Angst vor dem letzten Steilhang» Aus Sport-Clip vom 08.01.2022. abspielen

So geht es weiter

Nach dem Riesenslalom folgt in Adelboden am Sonntag wie üblich ein Slalom-Rennen. Anschliessend verschiebt sich der Ski-Tross nach Wengen, wo erst die Speed-Spezialisten mit einem Super-G und zwei Abfahrten wieder gefordert sind. Am Sonntag steht zum Abschluss der Lauberhornrennen ein Slalom auf dem Programm.