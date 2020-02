Das Podest

1. Alexis Pinturault (FRA) 2:03,10

2. Loïc Meillard (SUI) +0,16

3. Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR) +0,24

Als Loïc Meillard im Zielraum des Kandahar-Riesenslaloms die «2» aufleuchten sah, wusste er erst nicht so recht, ob er sich freuen oder ärgern sollte. Auf der einen Seite gelang ihm im 5. Rennen der erste Schweizer Riesen-Podestplatz in dieser Saison. Andererseits hatte er nach der Halbzeit-Führung in Garmisch-Partenkirchen wohl auch mit dem persönlichen Premieren-Sieg und dem 1. Triumph für Swiss-Ski in dieser Disziplin seit Carlo Janka 2011 (Kranjska Gora) geliebäugelt.

Mit dem Sieg vor Augen

«Es ist schön, auf dem Podest zu stehen. Aber ich hatte wieder einige Fehler und dachte schon auch: ‹Ach, der Sieg wäre möglich gewesen!›», bestätigte Meillard im Interview die zwiespältige Gemütslage.

So musste sich der Neuenburger auf der schwierigen Piste nach zwei kleineren Fehlern, einem ausgerechnet im Flachstück, knapp Alexis Pinturault (4. nach Lauf 1) geschlagen geben. Der Franzose hatte im bayrischen Skiort 2013 seinen ersten Weltcup-Erfolg im Riesenslalom gefeiert. Leif Kristian Nestvold-Haugen komplettierte das Podest, sein Landsmann Henrik Kristoffersen fiel in der Entscheidung von Rang 2 auf 7 zurück.

Die weiteren Schweizer und die Piste

10. Gino Caviezel +1,06

15. Marco Odermatt +1,68

29. Justin Murisier +2,41

Eine solide Leistung gelang Gino Caviezel. Der Bündner erreichte die Top 10 in dieser Riesen-Saison zum 3. Mal. «Ich habe versucht, Gas zu geben und konnte mich steigern», zog er ein insgesamt positives Fazit.

Beide Läufe hatten auf der vom Regen aufgeweichten Piste verkürzt durchgeführt werden müssen. Marco Odermatt fand klare Worte nach dem 1. Lauf: «Ich bin nach meiner Verletzung vielleicht besonders sensibel, aber ich finde die Sichtverhältnisse zu gefährlich für ein Weltcuprennen. Wenn du kaum etwas siehst und es so viele Schläge hat, nimmt das Verletzungsrisiko extrem zu.» Der Nidwaldner nutzte in der Entscheidung seine gute Startnummer und katapultierte sich vom 22. Platz auf Rang 15.

Die Schmach

Eine richtige «Watschn» kassierte das österreichische Team. Nachdem Manuel Feller als einziger Fahrer des ÖSV-Teams den Sprung in den 2. Lauf geschafft hatte, fiel der Tiroler in der Entscheidung von Rang 16 auf 28 zurück. Es ist der Tiefpunkt in der Technikabteilung der so gebeutelten Ski-Nation, die weiter unter dem Rücktritt von Marcel Hirscher leidet.

So geht's weiter

Die Techniker reisen in den kommenden Tagen weiter nach Frankreich, wo am kommenden Wochenende in Chamonix zwei Rennen über die Bühne gehen. Am Samstag steht ein Slalom auf dem Programm, am Sonntag wird der zweite und gleichzeitig letzte Parallel-Riesenslalom der Saison ausgetragen.

Resultate Weltcup Männer

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 2.2.2020, 13:20 Uhr