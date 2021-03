Das Podest

1. Marco Odermatt (SUI) 2:12,87 Minuten

2. Loïc Meillard (SUI) +1,06 Sekunden

3. Stefan Brennsteiner (AUT) +1,09

Dieser Mann hat Nerven aus Stahl: Marco Odermatt ist beim Riesenslalom von Kranjska Gora mit einem furiosen 2. Lauf zu seinem 3. Saisonsieg gerast. Der Buochser, der von den Topcracks als einziger mit der schon gezeichneten Piste keine Probleme bekundete, verwies Loïc Meillard und Stefan Brennsteiner um über eine Sekunde auf die Plätze.

Dass es für Odermatt um wichtige Punkte im Riesenslalom- und Gesamtweltcup ging? Schien den Youngster nicht gross zu kümmern. Mit voller Attacke und Laufbestzeit katapultierte er sich vor dem Halbzeit-Führenden Meillard auf die oberste Podeststufe. Es war der erste Schweizer Doppelsieg im «Riesen» seit dem 26. Oktober 2008 in Sölden. Damals gewann Daniel Albrecht vor Didier Cuche.

Die Kugelkämpfe

Odermatts Konkurrent im Kampf um die kleine Riesenslalom- und grosse Gesamtweltcup-Kristallkugel, Alexis Pinturault, büsste als Vierter an Terrain ein. In der Disziplinenwertung hat Odermatt den Franzosen nach 9 von 10 Riesenslaloms abgefangen und führt um 25 Punkte. Im Gesamtweltcup beträgt Pinturaults Polster noch 31 Punkte.

Die weiteren Schweizer

9. Gino Caviezel +1,52

23. Justin Murisier +2,74

Gino Caviezel büsste am Nachmittag in Slowenien noch 3 Ränge ein und wurde Neunter. Justin Murisier fiel vom 13. auf den 23. Platz zurück. Cédric Noger (34.) und Daniele Sette (45.) verpassten den Sprung in die Entscheidung, Semyel Bissig schied nach ordentlichem Start im 1. Lauf aus.

So geht es weiter

Am Sonntag steht in Kranjska Gora ein Slalom an. Danach disloziert der Tross nach Lenzerheide, wo ab Mittwoch mit je einem Rennen in allen klassischen Disziplinen und einem Team-Event die Saison abgeschlossen wird.