Die Top-Plätze

1. Marco Odermatt (SUI) 2:05,94 Minuten

2. Roland Leitinger (AUT) +0,07 Sekunden

3. Zan Kranjec (SLO) +0,10

4. Gino Caviezel (SUI) +0,39

Das Schweizer Riesenslalom-Team stellte im ersten Rennen des Winters sogleich wieder seine Qualität unter Beweis. Allen voran Marco Odermatt und Gino Caviezel sorgten für einen starken Start für Swiss-Ski in diese neue Saison.

Odermatt, nach dem 1. Lauf beim Riesenslalom in Sölden noch auf Zwischenrang 3, bewies im Entscheidungsdurchgang Nerven aus Stahl. Trotz eines kleinen Fehlers im Steilhang liess sich der Nidwaldner nicht aus der Ruhe bringen und brachte einen starken Lauf ins Ziel.

Der 2. Lauf von Odermatt
Leitinger fällt hinter Odermatt zurück

Während Mathieu Faivre (Zwischenrang 2 nach dem 1. Lauf) am Nachmittag noch deutlich zurückfiel, lieferte sich Roland Leitinger zum Abschluss ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Odermatt. Der Schweizer setzte sich mit einem Vorsprung von gerade einmal 7 Hundertstel vor dem Österreicher durch. Caviezel zeigte 2 überzeugende Läufe und verpasste das Podest als Vierter um knapp 3 Zehntel.

Caviezel: «Bin froh, konnte ich so in diese Saison starten»
Der 2. Lauf von Caviezel

5. Weltcupsieg für Odermatt

Dank diesem Erfolg kann sich Odermatt nun fünffacher Weltcupsieger nennen. Er ist ausserdem der erste Swiss-Ski-Fahrer seit Didier Cuche 2009, der in Sölden gewann. Mit Steve Locher 1996 und Daniel Albrecht 2008 konnten insgesamt nur 4 Schweizer auf dem Rettenbachgletscher triumphieren. «Der Sieg war ein grosses Ziel – das Glück war heute auch ein wenig auf meiner Seite», sagte ein zufriedener Odermatt im Ziel. «Aber es war ein Kampf», so der 24-Jährige.

Odermatt: «Es war ein Kampf auf dieser Piste»

Die weiteren Schweizer

12. Justin Murisier +1,00

16. Loïc Meillard +1,29

21. Daniele Sette +1,61

Nicht im 2. Lauf: Daniel Yule (50.), Tanguy Nef (52.), Cédric Noger (55.).

Die weiteren Schweizer konnten zwar nicht ganz mit den beiden entfesselten Kollegen mithalten, sorgten aber für ein solides Teamresultat. Justin Murisier, Loïc Meillard und Daniele Sette verbesserten sich im 2. Lauf unisono und fuhren ebenfalls in die Punkte. Besonders für Meillard, der im Vorjahr in Sölden den 5. Platz belegt hatte, war es allerdings ein enttäuschendes Ergebnis.

Der 2. Lauf von Murisier
Der 2. Lauf von Meillard
Der 2. Lauf von Sette

So geht's weiter

Weiter geht es im Ski-Weltcup erst Mitte November. Am 14.11. steht das Parallel-Rennen in Lech-Zürs auf dem Programm. Am letzten Wochenende im November starten dann auch die Speed-Spezialisten in Lake Louise in die Saison.