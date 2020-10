Was für ein Auftakt: Marco Odermatt (2.) und Gino Caviezel (3.) stehen in Sölden auf dem Riesenslalom-Podest.

Riesenslalom in Sölden

Das Podest

1. Lucas Braathen (NOR) 2:14,41 Minuten

2. Marco Odermatt (SUI) +0,05

3. Gino Caviezel (SUI) +0,46

Es war ein nahezu perfekter Start in die Saison der Schweizer Skifahrer. Nur Lucas Braathen verhinderte im ersten Riesenslalom-Rennen der Männer einen Schweizer Doppeltriumph. Der 20-jährige Norweger setzt sich trotz eines Fehlers vor Marco Odermatt und Gino Caviezel durch und feiert den 1. Sieg und den 1. Podestplatz seiner Karriere überhaupt.

Nachdem Odermatt im 1. Lauf auf Zwischenrang 7 gelegen hatte, legte er einen sensationellen 2. Durchgang hin und schob sich mit Laufbestzeit gleich an 5 Mitstreitern vorbei. 5 Hundertstelsekunden fehlten dem Nidwaldner zum Sieg. Es ist der 5. Weltcup-Podestplatz für Odermatt.

Caviezel, nach dem 1. Durchgang in Führung, vergab den Sieg mit einem Fehler im oberen Teil. Unten drehte der Bündner aber gewaltig auf und verdrängte Alexis Pinturault (FRA) auf den 4. Rang. Es ist der 1. Weltcup-Podestplatz für den 28-jährigen Caviezel.

Die weiteren Schweizer:

5. Loïc Meillard +0,56

11. Justin Murisier +1,38

20. Daniele Sette +2,27

Ein äusserst erfolgreiches Schweizer Team-Ergebnis rundeten Loïc Meillard, Justin Murisier und Daniele Sette ab. Alle konnten sie sich im 2. Durchgang nochmals verbessern.

Meillard schob sich im Entscheidungslauf vom 6. auf den 5. Schlussrang vor. Murisier machte gar 6 Plätze gut und klassierte sich nur knapp ausserhalb der Top Ten. Sette konnte mit Startnummer 36 für ein positives Ausrufezeichen sorgen. Der Engadiner wurde guter 20.

Der Schmunzler

Das weitere Programm

Wie die Frauen haben nun auch die Männer eine längere Phase ohne Rennen vor sich. Erst in 4 Wochen trifft sich der Ski-Tross für die nächsten Wettkämpfe. Am 13. November geht es in Lech (AUT) mit einem Parallel-Slalom weiter.