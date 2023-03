Mit einer Machtdemonstration zum Punkterekord: Marco Odermatt gewinnt den Riesenslalom beim Weltcup-Finale in Soldeu.

Riesenslalom in Soldeu

Das Podest

1. Marco Odermatt (SUI) 2:19,64 Minuten

2. Henrik Kristoffersen (NOR) +2,11 Sekunden

3. Marco Schwarz (AUT) +2,29

Beeindruckend? Unglaublich? Oder schlicht grossartig? Für Marco Odermatts Leistungen fehlen schlicht die Superlative. Auch im letzten Riesenslalom der Saison zeigte der Nidwaldner seine Klasse, liess die Konkurrenz ratlos zurück. In der Basisdisziplin realisierte Odermatt seinen 7. Saisonsieg, verwies Henrik Kristoffersen und Marco Schwarz mit riesigen Rückständen auf die Plätze.

Das Fundament zum Erfolg legte der 25-Jährige im 1. Lauf. Mit einer insbesondere ab dem Mittelteil starken Fahrt nahm Odermatt der Konkurrenz 1,09 Sekunden und mehr ab. Am nächsten kam ihm noch Kombi-Weltmeister Alexis Pinturault, der ihm im 2. Durchgang aber nicht mehr annähernd gefährlich werden konnte. Denn in diesem zeigte Odermatt keine Schwächen, baute seinen Vorsprung gar noch aus.

01:58 Video Odermatt: «Werde fast schon emotional» Aus Sport-Clip vom 18.03.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 58 Sekunden.

Der Sieg in Soldeu war für Odermatt der Abschluss einer perfekten Saison. Mit den 100 Punkten aus dem letzten Riesenslalom überbietet der zweifache Gesamtweltcupsieger den Punkterekord von Hermann Maier aus der Saison 1999/2000. Mit seinen 2042 Punkten in diesem Winter hievt sich Odermatt in ganz neue Sphären.

Die weiteren Schweizer

5. Thomas Tumler +2,56

10. Loïc Meillard +2,94

14. Gino Caviezel +3,12

Für eine positive Überraschung im 2. Lauf sorgte Thomas Tumler. Dem 33-Jährige, vor dem Mittag noch auf Zwischenrang 16, gelang der Sprung nach vorne. Dank Laufbestzeit im Finaldurchlauf klassierte sich Tumler am Ende auf Rang 5.

01:28 Video Der 2. Lauf von Tumler Aus Sport-Clip vom 18.03.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 28 Sekunden.

Bei schlechter werdenden Bedingungen lief es Loïc Meillard im 2. Durchgang nicht wie gewünscht. Seinen 5. Zwischenrang aus dem 1. Lauf konnte der Walliser nicht verteidigen, er büsste am Nachmittag 5 Ränge ein. Ebenfalls zurück fiel Gino Caviezel im 2. Lauf: von 9 auf 14.

Schliessen 01:20 Video Der 2. Lauf von Meillard Aus Sport-Clip vom 18.03.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 20 Sekunden. 01:39 Video Der 2. Lauf von Caviezel Aus Sport-Clip vom 18.03.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 39 Sekunden.

So geht's weiter

Für Odermatt geht mit dem Riesenslalom eine lange und erfolgreiche Saison zu Ende. Noch nicht fertig ist diese für die Techniker. Am Sonntag steht bei den Männern der Slalom auf dem Programm. Den 1. Lauf gibt es ab 10:30 Uhr live auf SRF zwei, die Entscheidung folgt um 13:30 Uhr.