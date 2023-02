Das Podest

1. Marco Schwarz (AUT) 2:23,63

2. Marco Odermatt (SUI) +0,03

3. Rasmus Windingstad (NOR) +0,36

An der WM in Courchevel hatte Marco Schwarz als Führender nach dem 1. Lauf die Goldmedaille nicht ins Ziel gebracht und sich Marco Odermatt und Loïc Meillard geschlagen geben müssen. Im ersten Rennen nach der WM in Frankreich drehte der Österreicher den Spiess um: Mit Laufbestzeit im 2. Durchgang fing er Odermatt um 3 Hundertstel ab.

01:26 Video Von Platz 5 auf 1: Der überzeugende 2. Lauf von Schwarz Aus Sport-Clip vom 25.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 26 Sekunden.

Dem Nidwaldner, der im 1. Lauf die Bestzeit aufgestellt hatte, war die fehlende Energie nach dem Grossereignis in Frankreich anzumerken. Vor allem im Mittelteil verlor er viel Zeit, bevor er bis ins Ziel noch einmal mächtig aufdrehte und zumindest den Podestplatz sicherstellte – den insgesamt 16. in diesem Winter.

Erster österreichischer «Riesen»-Sieg seit über 4 Jahren

Schwarz feierte den ersten Weltcup-Sieg im Riesenslalom und beerbte keinen Geringeren als Marcel Hirscher. Der langjährige Dominator hatte in dieser Disziplin 2019 in Adelboden als letzter Österreicher gewonnen.

Das Podest komplettierte mit Rasmus Windingstad ein Überraschungsmann aus Norwegen. Er schaffte es zum 3. Mal in seiner Karriere aufs Treppchen, zum zweiten Mal im Riesenslalom.

Die weiteren Schweizer

8. Gino Caviezel +1,49

11. Loïc Meillard +1,93

18. Justin Murisier +2,61

22. Thomas Tumler +2,94

Für WM-Silbermedaillengewinner Loïc Meillard gab es für einmal nichts zu holen. Von Halbzeitrang 9 fiel der Walliser nach einigen Bremsern im 2. Durchgang noch auf den 11. Platz zurück. Zuletzt war er im Weltcup zweimal auf das Riesenslalom-Podest gefahren.

So war Gino Caviezel hinter Odermatt zweitbester Schweizer. Er verbesserte sich vom 11. auf den guten 8. Rang und erreichte sein drittes Top-10-Resultat in Folge im «Riesen».

Schliessen 01:08 Video Caviezel bringt eine knappe Führung ins Ziel Aus Sport-Clip vom 25.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 8 Sekunden. 00:51 Video Meillard verbremst den 2. Lauf komplett Aus Sport-Clip vom 25.02.2023. abspielen. Laufzeit 51 Sekunden.

Das weitere Programm

Am Sonntag findet in Palisades Tahoe ein Slalom statt, bevor der Männer-Tross sich vom kommenden Freitag bis Sonntag in Aspen einfindet, wo zwei Abfahrten und ein Super-G auf dem Programm stehen. Die reinen Riesenslalom-Spezialisten kommen dann am 11. und 12. März in Kranjska Gora wieder auf ihre Kosten.

Schliessen 01:21 Video Odermatt: «Wir mussten ‹bogentreten›, das kann nicht sein» Aus Sport-Clip vom 25.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 21 Sekunden. 00:55 Video Caviezel: «Es war ein positives Rennen für mich» Aus Sport-Clip vom 25.02.2023. abspielen. Laufzeit 55 Sekunden. 00:40 Video Meillard: «Das war einfach schlecht» Aus Sport-Clip vom 25.02.2023. abspielen. Laufzeit 40 Sekunden.