Legende: Fuhr 2023 auf den 2. Platz Gino Caviezel. Keystone/APA/Georg Hochmuth

Die Premiere 2023

Aufgrund von Schneemangel in Garmisch-Partenkirchen sprang Schladming im Januar 2023 ein und richtete den ersten Weltcup-Riesenslalom unter Flutlicht aus. Am Tag nach dem Slalom, der am Dienstag (24.1.23) über die Bühne gegangen war (Ramon Zenhäusern wurde hinter Clément Noël 2.). In diesem Jahr stand der Nacht-Riesenslalom auf der Planai schon fix im Rennkalender. Er steigt heuer am Dienstag, also wie auch sonst im Weltcup üblich am Tag vor dem Slalom.

Der Schweizer Doppelsieg

Besser hätte die Premiere vor einem Jahr aus Sicht von Swiss-Ski nicht verlaufen können: Loïc Meillard und Gino Caviezel verdrängten den Österreicher Marco Schwarz (für den die aktuelle Saison gelaufen ist) noch vom 1. bzw. 2. Platz.

02:08 Video Archiv: Schweizer Doppelsieg in Schladming 2023 Aus Sport-Clip vom 25.01.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 8 Sekunden.

Odermatts Premiere 2024

Marco Odermatt war 2023 der grosse Abwesende in Schladming. Nach seinem Sturz in Kitzbühel musste er die zweite Streif-Abfahrt und den Nacht-Riesenslalom sausen lassen. Die bisherigen 4 Saisonrennen in dieser Disziplin hat der Nidwaldner allesamt gewonnen. Seine Präsenz ist also eine zusätzliche Attraktion.

Kritische Stimmen

«Die DNA des Rennens ist weg. Das Nightrace war immer der Slalom, jetzt haben wir plötzlich beide Disziplinen», sagt der Schweizer Slalom-Spezialist Marc Rochat. Gemäss OK-Chef Andreas Schwab dürfte dies aber bis 2026 so bleiben. Seit 1997 figuriert der Event im FIS-Rennkalender, findet also zum 27. Mal statt.

Schladming live bei SRF Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die das Nachtspektakel von Schladming bei SRF wie folgt: Dienstag: Riesenslalom

17:30 Uhr: 1. Lauf

20:30 Uhr: 2. Lauf Mittwoch: Slalom

17:30 Uhr: 1. Lauf

20:30 Uhr: 2. Lauf

Der Fan-Aufmarsch

Bis zu 50'000 Ski-Fans wohnten bislang dem Nacht-Spektakel bei. In diesem Jahr wurde die Kapazität allerdings auf 22'000 pro Renntag beschränkt. Es gebe eine neue Tribünenstruktur, erklärte Planai-Bergbahnen-Geschäftsführer Georg Bliem: «Ich würde sagen, es geht alles geregelter ab.»

Das Schweizer Aufgebot

Riesenslalom: Marco Odermatt, Loïc Meillard, Gino Caviezel, Thomas Tumler, Justin Murisier, Livio Simonet, Marco Fischbacher, Josua Mettler, Semyel Bissig, Fadri Janutin, Sandro Zurbrügg

Slalom: Daniel Yule, Ramon Zenhäusern, Loïc Meillard, Marc Rochat, Luca Aerni, Tanguy Nef, Reto Schmidiger, Noel von Grünigen