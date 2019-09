Das Gerücht, dass Marcel Hirscher in der kommenden Weltcupsaison nicht mehr dabei sein wird, hielt sich seit längerer Zeit hartnäckig. Seit Mittwochabend ist es nun offiziell: Der Österreicher beendet seine Karriere im Alter von 30 Jahren.

Das ist ein Leben, das man von heute auf morgen beendet.

«Heute ist der Tag, an dem ich meine aktive Karriere beende», sagte Hirscher an einer Medienorientierung in Salzburg. «Das ist kein Berufs-, kein Jobwechsel. Das ist ein Leben, das man von heute auf morgen beendet.»

«Sehr viele» Gründe für den Rücktritt

Für seine Entscheidung gebe es «sehr viele» Gründe, auch die körperliche Belastbarkeit habe über die Jahre nachgelassen. «Ich habe gemerkt, dass der Sommer zu kurz wurde, um mich wieder in die Verfassung für die neue Saison zu bringen. Es ist wie bei einem alten Handy, bei dem sich der Akku nicht mehr so schnell auflädt.»

Er freue sich nun auf «spannende und faszinierende Projekte, aber Genaues kann ich noch nicht sagen.»

Ein Palmares wie kein anderer

Mit dem Rücktritt von Marcel Hirscher geht eine grosse Ära zu Ende. Der gebürtige Salzburger hat die Szene über Jahre geprägt. In 12 Jahren im Weltcup hat er den Gesamtweltcup acht Mal gewonnen – eine Marke, die so schnell keiner knacken wird.

Insgesamt feierte Hirscher 67 Weltcupsiege, die allermeisten davon in seinen Paradedisziplinen Slalom und Riesenslalom.

Seit Südkorea endlich auch Olympiasieger

Hinzu kommen fünf Einzel-Goldmedaillen an Weltmeisterschaften sowie zwei Olympiasiege. Mit den beiden Triumphen 2018 in Pyeongchang legte Hirscher den Ruf des Unvollendeten ab. Bis zu den Spielen in Südkorea hatte der begnadete Techniker alles gewonnen – ausser eben Olympia-Gold.

Bild 1 / 5 Legende: Debüt im Weltcup Am 17. März 2007 bestreitet Marcel Hirscher beim Weltcup-Final auf der Lenzerheide sein erstes Weltcuprennen. Keystone Bild 2 / 5 Legende: Zuoberst auf dem «Stockerl» Am 13. Dezember gewinnt Hirscher im Alter von 20 Jahren mit dem Riesenslalom von Val d'Isère sein erstes Weltcuprennen. Keystone Bild 3 / 5 Legende: Die erste von vielen Kugeln Im März 2012 stemmt Hirscher erstmals die grosse Kristallkugel in die Höhe. Es ist sein erster von insgesamt acht Gesamtweltcup-Siegen. imago images Bild 4 / 5 Legende: Vergoldete WM Bei der WM 2013 in Schladming krönt sich Hirscher im Slalom erstmals zum Weltmeister. Zwei Tage zuvor hatte er sich im Riesenslalom noch mit Silber begnügen müssen. Keystone Bild 5 / 5 Legende: Das fehlende Puzzleteil Im Februar 2018 fügt Hirscher seinem Palmares das bisher fehlende Olympia-Gold hinzu. In Pyeongchang gewinnt er den Riesenslalom. 4 Jahre zuvor hatte er in Sotschi im Slalom «nur» Silber gewonnen. Keystone

