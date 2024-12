Manuel Feller lässt am Wochenende den Riesenslalom in Beaver Creek aus. Das bestätigt der österreichische Skiverband am Dienstag. Der Tiroler plante an den Rennen in Übersee einzig am Sonntag im Riesenslalom einen Start. Der letztjährige Gewinner des Slalom-Weltcups schied an seinen ersten drei Rennen in dieser Saison aus und verletzte sich beim Sturz in Gurgl leicht an der Hüfte. (sda)