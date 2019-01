Das Internationale Sportgericht TAS in Lausanne hat die Klage von Stefan Luitz gegen die Disqualifikation beim Riesenslalom von Beaver Creek abgewiesen. Der Deutsche verliert somit seinen Sieg von Ende November definitiv.

Luitz rutscht bereits beim Riesenslalom in Adelboden am Samstag in der Startliste zurück. Statt in den Top 7 ist er nur noch in den Top 15.

Der 26-Jährige hatte bei seinem ersten Weltcup-Sieg vor einem Monat zwischen den Durchgängen Sauerstoff über eine Maske eingeatmet und damit eine FIS-Regel gebrochen.

Tumler zeigt Mitleid

Vom Entscheid des TAS profitiert auch Thomas Tumler, der neu als 2. des Riesenslaloms gewertet wird. «Ich nehme die zusätzlichen 20 Punkte gerne, aber für Luitz tut es mir leid», sagt der Bündner in einer Reaktion.