Die Piste ist ungenügend: Der Männer-Slalom in der kroatischen Hauptstadt konnte am Mittwoch kurzfristig nicht stattfinden.

Slalom in Zagreb abgesagt und auf Donnerstag verschoben

Im Männer-Weltcup verzögert sich der Start ins neue Jahr. Der Slalom in Zagreb musste am Mittwochnachmittag wegen schlechter Schneeverhältnisse kurzfristig abgesagt werden.

Grund sind die wegen der warmen Temperaturen in den vergangenen Tagen weichen Pistenverhältnisse, die bereits bei den Frauen am Dienstag ein Problem waren. Bislang wurden erst 2 der von den in dieser Saison 10 geplanten Weltcup-Slaloms durchgeführt.

Legende: Kein Rennen möglich In Zagreb stand am Mittwoch alles still. Reuters

Rennen neu am Donnerstag

Der Start war zunächst um eine Viertelstunde auf 15:45 Uhr verschoben worden, weil die Jury eine zusätzliche Inspektion der Piste vornehmen wollte. Kurz darauf wurde die Absage kommuniziert, nachdem auch die Idee einer Verschiebung auf den späteren Abend verworfen worden war. Nun soll am Donnerstag gestartet werden. Der 1. Lauf beginnt um 13:00 Uhr, der 2. Lauf wird um 16:10 gestartet (wie gewohnt live bei SRF).

02:01 Video Pistenchef Vedran Pavlek: «Geduld hat gefehlt, der Hang wäre jetzt rennbereit» Aus Sport-Clip vom 05.01.2022. abspielen

Reisestress nach Adelboden

Dies bringt die Fahrer in Zeitnot und Reisestress, denn für die Techniker stehen bereits am Samstag und Sonntag in Adelboden ein Riesenslalom und ein Slalom auf dem Programm. Damit es etwas zügiger geht, werden die Fahrer nach dem Rennen mit einem Charterflug von Zagreb in die Schweiz reisen.

Der abgesagte Slalom vom Mittwoch ist nach den beiden Abfahrten von Lake Louise und Beaver Creek sowie den beiden Super-G von Lake Louise und Bormio bereits das fünfte Rennen der Männer in dieser Saison, welches verschoben werden musste.