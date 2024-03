Legende: Die erste Übungsfahrt ist gelungen Stefan Rogentin. Keystone/EPA/Stian Lysberg Solum

Stefan Rogentin hat dem ersten Training für die Abfahrt beim Weltcup-Finale in Saalbach den Stempel aufgedrückt. Der Bündner fuhr die Bestzeit heraus. Rogentin nahm Rückkehrer Cyprien Sarrazin 71 Hundertstel ab, dahinter klassierte sich mit einem Rückstand von bereits 1,20 Sekunden Mattia Casse (ITA).

Sarrazin scheint bereit

Sarrazins Teilnahme in den letzten Speed-Rennen des Weltcup-Winters hatte sich in den vergangenen Tagen abgezeichnet. Einschätzungen vonseiten der Trainer deuteten darauf hin.

Der Doppelsieger der Abfahrten in Kitzbühel hatte sich Mitte Februar bei einem Sturz im Training für die Abfahrt in Kvitfjell an der linken Wade verletzt und musste auf Renneinsätze in Norwegen und danach auch auf die ins Auge gefasste Teilnahme an den Riesenslaloms in Palisades Tahoe, Kalifornien, und Aspen, Colorado, verzichten.

Im Gegensatz zu Sarrazin liess es Marco Odermatt bei der ersten Übungsfahrt noch ruhig angehen. Der Nidwaldner reihte sich mit einer Hypothek von 2,12 Sekunden auf dem 13. Platz ein. Odermatt nimmt die letzte Abfahrt des Winters am Sonntag mit einem Vorsprung von 42 Punkten auf den Franzosen Sarrazin in Angriff.

2. Training am Donnerstag

Franjo von Allmen (9.) und Niels Hintermann (10.) klassierten sich in den vorderen Positionen. Dabei sind am Sonntag auch Loïc Meillard (17.) und Alexis Monney (18.). Am Donnerstag findet in Saalbach noch einmal ein Abfahrtstraining statt. Der Super-G geht am Freitag über die Bühne. Ob allerdings die äusseren Bedingungen Rennen zulassen, bleibt abzuwarten.

