Bild 1 / 5

Legende: Peter Lüscher (1978/79) Der damals 23-jährige Romanshorner gewann als erster Schweizer Skifahrer den Gesamtweltcup. Den Gesamtsieg in trockene Tücher brachte Lüscher am Weltcupfinal in Japan. In Furano auf der Insel Hokkaido wurde der historische Moment für den Schweizer Skisport besiegelt. Keystone/AP