Das Podest

1. Clément Noël (FRA) 1:57,14

2. Ramon Zenhäusern (SUI) +0,07

3. Alex Vinatzer (ITA) +0,29

Ramon Zenhäusern feierte in Zagreb seinen dritten Podestplatz in einem Weltcup-Spezial-Slalom. Als Halbzeitleader konnte der Walliser gar mit seinem zweiten Vollerfolg liebäugeln, musste sich aber um 7 Hundertstel Clément Noël geschlagen geben.

Der Franzose steht bereits zum zweiten Mal in dieser Saison auf dem Treppchen. Mit Alex Vinatzer überraschte ein Athlet auf Rang 3, dessen Weltcup-Bestresultat im Slalom bisher ein 12. Rang gewesen war. Der Italiener profitierte auch vom Ausfall von Michael Matt, dem Zweitplatzierten des 1. Laufs.

Kristoffersen mit herber Niederlage

Zenhäusern hatte bereits letztes Jahr in Kitzbühel eine Halbzeitführung nicht ins Trockene fahren können. Er wurde damals Sechster. Nun kam es zum Déjà-vu – allerdings mit viel besserem Ausgang für den Walliser.

Alexis Pinturault (9.) und Henrik Kristoffersen (19.), die beiden meistgenannten Favoriten auf den Sieg, gehörten zu den Geschlagenen. Sowohl der Franzose als auch der Norweger hatten im 1. Durchgang über eine Sekunde auf Zenhäusern eingebüsst. Diese Hypothek war nicht mehr aufzuholen. Besonders Kristoffersen kam nicht auf sein gewohntes Leistungsniveau.

Die weiteren Schweizer

24. Tanguy Nef +1,62

27. Daniel Yule +2,10

Die Schweizer konnten als Team nicht überzeugen. Tanguy Nef war als 24. zweitbester Swiss-Ski-Athlet. Daniel Yule, zu Saisonbeginn in Levi noch auf dem Podest, zollte den Bedingungen auf dem Kunstschnee Tribut. Vor allem im zweiten Lauf kam er nie richtig ins Fahren und beendete das Rennen auf dem enttäuschenden 27. Platz.

Luca Aerni, Sandro Simonet und Reto Schmidiger fädelten im 1. Lauf allesamt ein. Loïc Meillard verbremste seine Fahrt und verpasste den 2. Durchgang ebenfalls.

So geht es weiter

Für die Technik-Spezialisten steht im dicht befrachteten Weltcup-Programm bereits am Mittwoch der Nachtslalom in Madonna di Campiglio an. Am kommenden Wochenende spielt die Musik am Chuenisbärgli in Adelboden, wo ein Riesenslalom und ein Slalom gefahren werden.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 05.01.2020, 17:30 Uhr