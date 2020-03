Mit Cedric Ochsner feiert ein Schweizer in Kvitfjell sein Weltcup-Debüt. Im Video stellt er sich vor.

Gleich im ersten Training zur Abfahrt in Kvitfjell (NOR) setzte Cedric Ochsner ein dickes Ausrufezeichen. Der 21-Jährige fuhr hinter Aleksander Aamodt Kilde auf den überraschenden 2. Platz. Am Samstag wird Ochsner erstmals ein Weltcup-Rennen bestreiten.

Im Video oben verrät der Schwyzer, welche Leidenschaft er neben dem Skifahren verfolgt und welchen Idolen er nachgeeifert hat.