Als «unnötigen Fehler» beschrieb Marco Odermatt die Szene, die zu seinem Ausscheiden im Riesenslalom von Saalbach Hinterglemm geführt hat. Zum ersten Mal seit Dezember 2019, als er im 1. Lauf von Beaver Creek ausgeschieden war, schaffte es der 26-Jährige in seiner Paradedisziplin nicht ins Ziel. Er sei nicht nervös gewesen vor dem Start zum 2. Durchgang, versicherte Odermatt: «Loïc war sehr gut gefahren, deshalb musste ich angreifen.»

Es bleibt eine aussergewöhnliche Saison, die der Nidwaldner hingelegt hat. Doch der unnötige Fehler verwehrt ihm vorerst, die Rekorde von Legende Ingemar Stenmark zu knacken. «Es hätte alles gut gepasst. Darum ist es schade, die Saison so zu beenden», sagte Odermatt.

Stenmark-Rekord bleibt in weiter Ferne

Alle Rennen in der gleichen Disziplin in einer Saison zu gewinnen, ist bislang nur 2 Athleten gelungen: Dem Schweden Stenmark 1978/79 (10 Erfolge im Riesenslalom) und dem Franzosen Jean-Claude Killy 1967 (5 Siege in der Abfahrt). 12 Siege hatte Odermatt im Riesenslalom saisonübergreifend aneinandergereiht, für den 13. Erfolg wäre gemäss dem Nidwaldner «alles aufgelegt» gewesen. So weit kam es nicht, womit er einen neuen Anlauf für den Allzeit-Rekord von Stenmark mit 14 Riesenslalom-Siegen in Serie nehmen muss.

Im Ziel angekommen wurde Odermatt dennoch gefeiert: Stolz und mit einem verlegenen Lächeln hielt er die Kristallkugel für den Gewinn des Riesenslalom-Weltcups in Händen. Auch der Gesamtweltcup ist dem 26-Jährigen längst sicher. Zudem kann er am kommenden Wochenende noch die Kugeln in Abfahrt und Super-G gewinnen.

Der Kampf mit Marco ist super. Er treibt uns alle an, noch ein bisschen mehr zu geben.

Nutzniesser im Saalbach-Riesenslalom war Loïc Meillard, der so oft im Schatten Odermatts gestanden hatte und sich über seinen insgesamt 4. Weltcup-Sieg freuen durfte. «Ich bin sehr glücklich. Natürlich ist es schade für Marco. Aber es war an der Zeit, dass er uns einmal den Platz überlässt», sagte der Walliser lachend und fügte an: «Der Kampf mit Marco ist super. Er treibt uns alle an, noch ein bisschen mehr zu geben. Wir müssen kämpfen und ihn unter Druck setzen. Ich wusste, dass sich das irgendwann zu meinen Gunsten wenden würde. Heute war das der Fall.»