Das Podest

1. Marcel Hirscher (Ö)

2. Loïc Meillard (Sz, + 0,38 Sekunden)

3. Henrik Kristoffersen (No, + 0,47)

Loïc Meillard überzeugte in Saalbach weiter. Der Walliser konnte den Schwung seines ersten Podestplatzes vom Vortag im Riesenslalom mit in den Slalom nehmen.

Meillard wies nach dem 1. Lauf einen Rückstand von 2,13 Sekunden auf. Im 2. Lauf konnte er sich deutlich steigern. Am Ende resultierte ein hervorragender 2. Platz (+ 0,38). Sein bisheriges Slalom-Bestresultat von 2017 in Levi war Rang 6.

Marcel Hirscher gelang bei seinem Heimslalom in Saalbach die Versöhnung. Nach seinem für ihn enttäuschenden 6. Rang im Riesenslalom distanzierte er im 1. Lauf seine Konkurrenten um mehr als eine halbe Sekunde. Auf Meillard konnte er letztendlich 0,38 Sekunden seines über 2-sekündigen Vorsprungs ins Ziel retten.

Die weiteren Schweizer

5. Daniel Yule (+ 0,78)

10. Ramon Zenhäusern (+ 1,08)

17. Luca Aerni (+ 1,64)

26. Sandro Simonet (+ 3,68)

OUT Tanguy Nef

Auch die Resultate der übrigen Schweizer sind sehenswert. So erreichen mit Daniel Yule und Ramon Zenhäusern noch 2 weitere Schweizer die Top 10. Yule gelang dabei ein Steigerungslauf von Platz 8 auf den 5. Rang. Zenhäusern, nach dem 1. Durchgang 5., fiel zum Schluss zurück auf den 10. Platz.

So geht es weiter

Bereits am Samstag findet in Madonna di Campiglio (It) ein weiterer Slalom statt. Nach Weihnachten werden die Speed-Fahrer im ebenfalls italienischen Bormio am 28. und 29. Dezember eine Abfahrt und einen Super-G bestreiten.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 20.12.2018, 13:00 Uhr