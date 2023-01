Das Podest

1. Marco Odermatt (SUI) 1:25,57 Minuten

2. Aleksander Kilde (NOR) +0,35 s

Aleksander Kilde (NOR) +0,35 s 3. Mattia Casse (ITA) +0,49 Von den Knieproblemen, die ihn nach einem Schlag in der ersten Abfahrt von Kitzbühel zu einer Rennpause gezwungen hatten, war bei Marco Odermatt nichts mehr zu spüren. Bei der Rückkehr in den Weltcup nach zwei ausgelassenen Rennen belegte er im Super-G von Cortina gleich wieder Platz 1. Vor allem auf dem dritten Sektor der «Olimpia delle Tofane» war gegen den Nidwaldner kein Kraut gewachsen. Dem Zweiten Aleksander Kilde nahm er dort 3 Zehntel ab und machte damit den Unterschied. Im Super-G war es in dieser Saison bereits der 3. Sieg im 5. Rennen für Odermatt. Er klassierte sich zudem immer in den ersten 3. Hinter den Speed-Dominatoren Odermatt und Kilde komplettierte Mattia Casse zur Freude der einheimischen Fans das Podest. Beim letzten Weltcup-Rennen der Männer in Cortina seit 1990 war damit erneut ein Italiener vorne dabei. Vor 33 Jahren hatte Kristian Ghedina den Sieg geholt.

01:58 Video Odermatt: «Einer meiner speziellsten Siege» Aus Sport-Clip vom 28.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 58 Sekunden.

Die weiteren Schweizer

11. Justin Murisier (SUI) +1,05

16. Gilles Roulin (SUI) +1,32

19. Stefan Rogentin +1,44

24. Gino Caviezel +1,56

29. Alexis Monney 1,80

39. Niels Hintermann 2,67

DNF: Loïc Meillard

Justin Murisier war lange auf Top-10-Kurs und egalisierte mit Rang 11 sein bestes Saisonresultat im Super-G. Der 31-Jährige kämpft noch um eine WM-Selektion. Die Podestfahrer Odermatt, Stefan Rogentin und Loïc Meillard dürften in Courchevel/Méribel gesetzt sein, Murisier kämpft teamintern noch gegen Gino Caviezel (4. in Beaver Creek). Der Bündner schaffte es in Cortina nicht in die Top 20.

Meillard musste ebenfalls einen Rückschlag einstecken. Der Sieger des Nacht-Riesenslaloms in Schladming vom Mittwoch konnte den Schwung nicht in die Dolomiten mitnehmen. Er wies mit Startnummer 3 zwar exzellente Zwischenzeiten aus, verpasste aber bei der Schlüsselstelle «Romerlo» ein Tor und fiel aus.

Rogentin hielt im oberen Streckenteil mit den Besten mit, büsste dann aber kontinuierlich Zeit ein. Dafür liess Gilles Roulin aufhorchen: Mit Startnummer 38 stiess er auf Platz 16 vor und war damit in einem Super-G so gut klassiert wie seit mehr als vier Jahren nicht mehr.

So geht es weiter

Am Sonntag findet in Cortina ein weiterer Super-G statt (ab 10:10 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App). Dann beginnt für die Fahrer die unmittelbare Vorbereitung auf die WM in Courchevel/Méribel, die am 6. Februar startet.