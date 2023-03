Mit 2042 Punkten in einer Saison hat Marco Odermatt eine Marke aufgestellt, an der sich die Konkurrenz im Männer-Weltcup wohl noch jahrelang die Zähne ausbeissen wird. In näherer Zukunft könnte man sich höchstens vorstellen, dass Odermatt selbst noch einmal einen draufsetzt.

Noch etwas erfolgreicher als der Schweizer war bei den Frauen 2013 Tina Maze. Die Slowenin errang damals sogar 2414 Punkte und 4 Kristallkugeln (Odermatt: 3) in einem einzigen Winter. Klar, dass nun Parallelen zwischen den beiden Ausnahmeathleten gezogen werden.

09:03 Video Odermatt als Muskelprotz und im Tütü Aus Sport-Clip vom 27.03.2023. abspielen. Laufzeit 9 Minuten 3 Sekunden.

Maze traut Odermatt weitere Meilensteine zu

Wobei Odermatt hoffen dürfte, dass seine Zukunft nach der Traumsaison rosiger aussieht als diejenige von Maze, die ihre Dominanz zumindest im Weltcup nach jenem Jahr 2013 nicht aufrechterhalten konnte. Maze war allerdings zu diesem Zeitpunkt auch schon 30 Jahre alt, während für den 25-jährigen Odermatt noch viele Türen offen scheinen.

Die Gefahr, dass nach dem grossen Triumph die grosse Leere eintritt und Odermatt die Ziele ausgehen könnten, sieht Maze nicht. «Ich denke, er macht das besser als ich. Er steht schon viele Jahre da oben und will da bleiben. Diesbezüglich kann ich ihm nichts beibringen. Er macht seinen Weg», sagte sie unter der Woche bei einem Sponsor-Event.

Wenn man oben ist, will man oben bleiben. Und wenn man mal gewonnen hat, wird man nicht so gerne Zweiter.

Odermatt will sich zwar nach einer langen Saison (am Wochenende holte er sich zum Abschluss den Sieg im Riesenslalom an den Schweizer Meisterschaften in Verbier) die verdiente Auszeit gönnen, um die Batterien aufzuladen. Er lässt aber keinen Zweifel daran, dass danach wieder harte Arbeit gefragt ist.

29:36 Video Das ganze Gespräch mit Marco Odermatt Aus Sport-Clip vom 27.03.2023. abspielen. Laufzeit 29 Minuten 36 Sekunden.

Augenmerk auf der Abfahrt – nicht auf dem Slalom

«Wenn man oben ist, will man oben bleiben. Und wenn man mal gewonnen hat, wird man nicht so gerne Zweiter», sagte er im «Sportpanorama». Vorab in der Abfahrt, wo er sich zwar in Courchevel überlegen den Weltmeistertitel unter den Nagel riss, im Weltcup aber weiter auf einen ersten Sieg wartet, gibt es ja noch Steigerungspotenzial.

Moderator Paddy Kälin versuchte, seinen Gast diesbezüglich mit einer Karikatur aus der Reserve zu locken. Darauf abgebildet: Muskelprotz Odermatt mit einer Rakete am Rücken. «Damit Sie sich mit dem Hulk aus Norwegen noch besser duellieren können und Aleksander Kilde in der Abfahrt auch keine Chance mehr lassen.»

Odermatt bestätigte darauf: «Das war das Offensichtlichste, das dieses Jahr noch gefehlt hat. Ich möchte Kilde in der Abfahrt kitzeln.» Auf eine andere (theoretische) Möglichkeit, sein Punktekonto noch ein bisschen aufzustocken und sich endgültig auf Mazes Spuren zu begeben, verzichtet der Riesenslalom-Dominator indes gerne. «Dass ich den Slalom-Weltcup noch aufmischen werde, glaube ich nicht», erklärte er mit einem Schmunzeln.