Skirennfahrer Mauro Caviezel tritt per sofort vom Spitzensport zurück.

Die schweren Verletzungen zwingen den 34-Jährigen zu diesem Schritt.

Caviezels grösste Erfolge sind der Gewinn der Super-G-Kristallkugel 2020 sowie die Bronzemedaille an der Heim-WM 2017 in der Kombination.

Der schwere Sturz bei seinem Comeback-Wochenende in Lake Louise im vergangenen November war einer zu viel. Zwar habe er sich in der Zwischenzeit von jenem Sturz und dem Schädel-Hirn-Trauma wieder erholt, «leider geht es mir aber nicht gut genug, um wieder in den Skirennsport einzusteigen», lässt sich Mauro Caviezel in der Medienmitteilung von Swiss-Ski zitieren.

Nur allzu gerne wäre der 34-Jährige noch einmal in den Weltcup zurückgekehrt. Entsprechend schwer fällt dem Bündner der Entscheid, aufzuhören: «(...) nach reiflicher Überlegung musste ich schweren Herzens leider eingestehen, dass für mich der Zeitpunkt gekommen ist, zurückzutreten», so Caviezel.

02:39 Video Archiv: Caviezels Leidenszeit nimmt kein Ende Aus Sport-Clip vom 28.11.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 39 Sekunden.

Garmisch 2021 der Anfang vom Ende

Die grösste Leidensgeschichte von Caviezel nahm im Frühjahr 2021 ihren Lauf. Im Training zur Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen stürzte der Schweizer im Januar schwer. Neben anderen Verletzungen zog sich der WM-Bronzegewinner von 2017 ein Schädel-Hirn-Trauma zu.

Zwar reiste er wenige Wochen nach dem Sturz an die WM in Cortina und startete im Super-G. Caviezel erreichte das Ziel aber nicht und reiste vorzeitig wieder ab. Im März 2021 bestritt er in Saalbach-Hinterglemm zwei Abfahrtstrainings, musste aber feststellen, dass die Folgen seines Sturzes kein Skifahren zulassen. Die Saison 2021/22 fiel komplett ins Wasser.

1 Sieg, 12 Podest-Plätze, 1 Kristallkugel

Bevor Caviezel vom Schicksal eingeholt wurde, war der Bündner einer der stärksten Fahrer in Abfahrt und Super-G. Insgesamt 12 Mal stand er im Weltcup auf dem Podest. Seinen einzigen Sieg auf höchster Stufe feierte er im Dezember 2020 in Val d'Isère in einem Super-G.

Neben der Bronzemedaille in der Kombination an der WM 2017 in St. Moritz gehört auch der Gewinn der kleinen Kristallkugel im Super-G in der Saison 2019/20 zu den grössten Erfolgen von Caviezel.