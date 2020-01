Das Podest

1. Daniel Yule (SUI) 1:41,50 Minuten

2. Marco Schwarz (AUT) +0,12

3. Clément Noël (FRA) +0,37

«Come on, Baby!» ertönte es wie schon in Adelboden im Zielgelände: Daniel Yule hatte gerade die 2. entfesselte Fahrt in den Kitzbüheler Schnee gezaubert, die grüne «1» leuchtete auf. Wenig später und nach der Fahrt des überraschenden Halbzeitführenden Lucas Braathen (Startnummer 34, Rang 4) war klar: Nach 52 Jahren Wartezeit gibt es wieder einen Schweizer Sieg am Ganslernhang.

Yule beerbt damit Dumeng Giovanoli, der 1968 den ersten und bisher einzigen Schweizer Slalom-Sieg in Kitzbühel herausgefahren hat. Für den formstarken Walliser Yule ist es nach Madonna und Adelboden bereits der 3. Saisonsieg.

Marco Schwarz mit dem ersten Saison-Podestplatz im Slalom für den ÖSV und der zweifache Saisonsieger Clément Noël komplettierten das Siegertreppchen.

Die weiteren Schweizer

9. Reto Schmidiger +0,79

11. Ramon Zenhäusern +0,93

Tanguy Nef DNF2

Mit zwei starken Läufen fuhr Reto Schmidiger mit der Startnummer 46 in die Top 10 und zu seiner persönlichen Saisonbestleistung. Der Nidwaldner sammelt damit zum 3. Mal in Serie Punkte.

Ramon Zenhäusern konnte nicht sein ganzes Potenzial abrufen und musste nach zwei ruppigen Auftritten mit Rang 11 Vorlieb nehmen. Zuletzt hatte es im Kitzbühel-Slalom für den grossgewachsenen Walliser zwei 6. Plätze gegeben.

Tanguy Nef fiel nach einem Einfädler aus der Entscheidung, Loïc Meillard hatte den 2. Lauf um 2 Hundertstel verpasst.

Die Österreicher

Nach den zuletzt wenig prickelnden Auftritten der österreichischen Slalomfahrer haben sie sich pünktlich zum Heimauftritt rehabilitiert.

Allen voran Adrian Pertl liess mit seinem 8. Platz aufhorchen. Es sind dies die ersten Weltcup-Punkte für den 23-Jährigen überhaupt. Zudem gelangen auch Schwarz (2.) und Michael Matt (6.) Exploits. Manuel Feller (13.) und Fabio Gstrein (16.) rundeten das starke Team-Ergebnis ab.

So geht es weiter

Bereits am Dienstag steht in Schladming der nächste Slalom auf dem Programm. Danach geht es für den Männer-Skitross nach Garmisch-Partenkirchen, wo eine Abfahrt und ein Riesenslalom anstehen.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 26.01.20, 10:25 Uhr