Der undankbare Vierte

4. Loïc Meillard + 0,93 Sekunden

Knapper geht's im Skisport nicht: Loïc Meillard fehlte zum Schluss nur eine Hundertstelsekunde auf Rang 3. Er konnte damit seine gute Ausgangslage als Zweiter des 1. Laufs in Adelboden nicht ganz nutzen. Im 2. Durchgang fuhr er zuerst schnell, verlor aber im unteren Teil der Strecke Zeit und landete neben dem Podest. Dabei teilte er sich Platz 4 zeitgleich mit Alex Vinatzer, der eine starke Aufholjagd gezeigt hatte.

01:09 Video Der 2. Lauf von Meillard Aus Sport-Clip vom 08.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 9 Sekunden. 01:32 Video Meillard: «Es ist sicher schade, aber es bleibt ein gutes Wochenende» Aus Sport-Clip vom 08.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 32 Sekunden.

Das Podest

1. Lucas Braathen (NOR) 1:49,31 Minuten

2. Atle Lie McGrath (NOR) + 0,71 Sekunden

3. Linus Strasser (GER) + 0,92

An der Spitze ein gewohntes Bild: Norwegen gewinnt den Slalom. Sogar einen Doppelsieg feierten die Skandinavier in Adelboden – und dies, obwohl Henrik Kristoffersen im 2. Lauf gar nicht dabei gewesen war. Der 22-jährige Lucas Braathen feierte seinen 2. Saisonsieg vor seinem 2 Tage jüngeren Landsmann Atle Lie McGrath. Ersterer übernimmt damit auch die Führung in der Slalom-Wertung von Kristoffersen. Mit Platz 1 und 2 ging für die beiden Jugendfreunde ein Traum in Erfüllung.

01:40 Video Die Siegesfahrt von Braathen Aus Sport-Clip vom 08.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 40 Sekunden. 01:20 Video Braathen: «Das ist der grösste Tag meiner Karriere» Aus Sport-Clip vom 08.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 20 Sekunden.

Der wilde Beginn

Mit Kristoffersen und Clément Noël taten sich die Startnummern 1 und 2 gehörig schwer mit dem scheinbar einfachen Kurs im 1. Lauf. Ersterer musste nach einem groben Fehler den Hang hinauflaufen und verlor zu viel Zeit für die Teilnahme zum 2. Durchgang. Noël schied gleich ganz aus. Zwei Favoriten auf den Sieg waren somit nur wenige Minuten nach dem Rennstart bereits aus der Entscheidung gefallen.

00:58 Video Spektakulärer Start in den Adelboden-Slalom: Kristoffersen und Noël mit Mühe Aus Sport-Clip vom 08.01.2023. abspielen. Laufzeit 58 Sekunden.

Die weiteren Schweizer

8. Ramon Zenhäusern + 1,20 Sekunden

9. Marc Rochat + 1,57

11. Daniel Yule + 1,74

22. Luca Aerni + 2,68

Out im 2. Lauf: Tanguy Nef

Nicht im 2. Lauf: 34. Sandro Simonet, 52. Noel von Grünigen

Out im 1. Lauf: Joel Lütolf

Ramon Zenhäusern fuhr mit Platz 8 sein Saison-Bestergebnis heraus und bestätigte seinen Aufwärtstrend. Auch Marc Rochat konnte nach seinem starken 2. Lauf in Garmisch-Partenkirchen wiederum überzeugen. Von Platz 14 aus fuhr er auf Rang 9.

Eine leise Enttäuschung setzte es für Daniel Yule ab. Der Schweizer Hoffnungsträger entschied sich im 1. Durchgang für den falschen Ski und verlor Zeit. Im 2. Durchgang fiel er sogar noch 2 weitere Plätze zurück.

01:27 Video Zenhäusern: «Das ist ein typisches Ramon-Resultat» Aus Sport-Clip vom 08.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 27 Sekunden. 01:09 Video Zenhäusern mit gutem 2. Lauf Aus Sport-Clip vom 08.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 9 Sekunden. 01:00 Video Rochat: «Ich bin stolz auf meine Karriere» Aus Sport-Clip vom 08.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute. 01:24 Video Yule: «Dieses Jahr ist es defintiv nicht ‹my House›» Aus Sport-Clip vom 08.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 24 Sekunden.

So geht es weiter

Die nächsten Rennen der Männer finden in Wengen statt. Dort fahren die Athleten in der nächsten Woche einen Super-G (Freitag), eine Abfahrt (Samstag) und einen Slalom (Sonntag).