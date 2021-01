Die Spitzenpositionen

1. Clément Noël (FRA) 1:38,58 Minuten

2. Ramon Zenhäusern (SUI) +0,16

3. Marco Schwarz (AUT) +0,19

4. Luca Aerni (SUI) +0,47

Der Regen machte den Fahrern in Chamonix das Leben schwer. Die Piste litt und verunmöglichte schnelle Zeiten zum Schluss. Dadurch lag plötzlich ein Podestplatz für Luca Aerni in Reichweite.

Der Berner deklassierte die Konkurrenz im 2. Durchgang regelrecht. So realisierte er die Laufbestzeit mit 88 Hundertsteln Vorsprung auf den Österreicher Christian Hirschbühl und fuhr von Platz 29 auf Platz 4 vor.

Am Ende reichte es dem 27-Jährigen knapp nicht auf das Podest – zu stark präsentierten sich die Spitzenfahrer Clément Noël, Ramon Zenhäusern und Disziplinen-Leader Marco Schwarz. Zenhäusern verpasste seinen 2. Saisonsieg nur um 16 Hundertstel und bestätigte seine Aufwärtstendenz vor der WM in Cortina d'Ampezzo. Für Noël war es der erste Triumph in dieser Saison. Damit konnten bei 8 Slaloms bereits 7 verschiedene Fahrer gewinnen.

Die weiteren Schweizer

6. Loïc Meillard +0,72

15. Daniel Yule +1,43

21. Tanguy Nef +1,76

26. Marc Rochat +1,99

Nicht im 2. Lauf: Sandro Simonet (32.), Noel von Grünigen (41.)

Mit Loïc Meillard fuhr ein weiterer Vertreter von Swiss-Ski in die Top 10. Der Neuenburger lag bei Rennhälfte auf Rang 7 und machte mit einer beherzten Fahrt bei anspruchsvollen Bedingungen einen Platz gut.

Einen Befreiungsschlag verpasste Daniel Yule. Der 27-jährige Walliser findet weiter nicht aus seinem Formtief. Nach einem durchwachsenen 1. Lauf (14.) verlor er sogar noch einen weiteren Rang und muss weiterhin um die Teilnahme an der WM zittern.

So geht es weiter

Am Sonntag geht es in Chamonix gleich weiter. Den letzten Slalom vor der WM in Cortina d'Ampezzo können Sie ab 09:15 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App verfolgen. Die Entscheidung im 2. Durchgang gibt es ab 12:25 Uhr.