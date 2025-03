Das Podest

1. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:39,26 Minuten

2. Timon Haugan (NOR) +0,17 Sekunden

3. Manuel Feller (AUT) +0,23

Der Franzose Victor Muffat-Jeandet machte im 2. Lauf Rang um Rang gut – am Ende verbesserte er sich um 20 Plätze und wurde Sechster – und liess die Konkurrenz verzweifeln: bis Henrik Kristoffersen den Hang in unter seine Ski nahm. Zwar zeigte der Halbzeit-Sechste keine fehlerlose Fahrt, schnell war sie aber allemal. Und so sicherte sich Kristoffersen, der am Samstag in Slowenien bereits den Riesenslalom gewonnen hatte, das Kransjka-Gora-Double.

Timon Haugan machte den norwegischen Doppelsieg perfekt. Haugan genügte dabei die zwanzigschnellste Fahrt im 2. Durchgang, um seine Platzierung aus dem 1. Lauf in der Entscheidung zu verteidigen. Komplettiert wurde das Podest von Manuel Feller.

Die Schweizer

4. Loïc Meillard +0,24

5. Tanguy Nef +0,36

16. Marc Rochat +1,39

18. Luca Aerni +1,46

20. Ramon Zenhäusern +1,54

Out im 2. Lauf: Daniel Yule

Aus Schweizer Sicht hinterlässt das Rennen gemischte Gefühle. Mit 5 Plätzen in den Top 20 kann sich das Teamergebnis von Swiss-Ski durchaus sehen lassen. Die Ausgangslage nach dem 1. Durchgang mit den Rängen 1 und 3 war aber so gut, dass das Verpassen eines Podestplatzes durchaus als Enttäuschung gewertet werden kann.

Der Halbzeit-Führende Loïc Meillard nahm den 2. Umgang mit einem Vorsprung von 0,62 Sekunden auf Kristoffersen in Angriff und lag nach den ersten beiden Zwischenzeiten voll auf Kurs. In den letzten beiden Sektoren büsste der Walliser jedoch fast 8 Zehntel ein und verpasste um eine mickrige Hundertstelsekunde sogar noch Platz 3.

Ähnlich wie Meillard erging es Tanguy Nef, der seinen 3. Platz nach dem 1. Umgang nicht verteidigen konnte und damit weiter auf seine Podest-Premiere im Weltcup warten muss. Luca Aerni steigerte sich im 2. Lauf markant und machte 12 Positionen gut, Ramon Zenhäusern vermochte immerhin im 1. Durchgang etwas Selbstvertrauen zu tanken. Im 2. Lauf verlor der Walliser noch 7 Ränge.

Kristoffersen noch 360 Punkte hinter Odermatt

Dank seinem 3. Sieg im laufenden Winter macht Kristoffersen in der Gesamtwertung weiter Boden gut auf Leader Marco Odermatt. Der Vorsprung des Nidwaldners beträgt jedoch noch immer sehr beruhigende 360 Punkte. Insgesamt vier Technik-Rennen stehen noch an, je zwei Slaloms und Riesenslaloms.

Bedeutend bessere Chancen als auf die grosse Kristallkugel hat Kristoffersen im Kampf um die kleine Kugel im Slalom. Weil der Franzose Clément Noël in Kranjska Gora nur Zehnter wurde, baute der Norweger sein Polster an der Spitze der Disziplinenwertung von 3 auf 77 Punkte aus.

So geht's weiter

Nächste Station im Weltcup der Männer ist am kommenden Wochenende Kvitfjell. In Norwegen stehen allerdings nur die Speed-Spezialisten im Einsatz, geplant sind zwei Abfahrten sowie ein Super-G. Die nächsten Technik-Rennen steigen in zwei Wochen ebenfalls in Norwegen. In Hafjell wird je ein Riesenslalom und ein Slalom absolviert.

Resultate