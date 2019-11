Daniel Yule wird in Levi vor Teamkollege Ramon Zenhäusern Dritter. Der Sieg geht an Henrik Kristoffersen.

Slalom in Levi

Das Podest

1. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:48,55 Minuten

2. Clément Noël (FRA) +0,09 s

3. Daniel Yule (SUI) +0,18 s

Bei schwierigen Bedingungen mit Nebel und Schneefall behielt Henrik Kristoffersen mit einem starken 2. Durchgang beim Slalom in Levi die Oberhand. Der Norweger fing damit auch den derzeitigen Slalom-Überflieger Clément Noël (3 Siege in den letzten 6 Rennen), der zur Halbzeit vorne gelegen hatte, noch ab.

Für das Schweizer Ausrufezeichen sorgte Daniel Yule. Der 26-Jährige brillierte im 2. Durchgang mit einem phänomenalen Auftritt im schwierigen Steilhang und schaffte nach Platz 7 nach dem 1. Lauf noch den Sprung aufs Podest.

Die weiteren Schweizer

4. Ramon Zenhäusern +0,27 s

13. Sandro Simonet +1,12 s

17. Luca Aerni 1,34 s

17. Loïc Meillard 1,34 s

22. Tanguy Nef 1,69 s

Ramon Zenhäusern seinerseits verspielte einen Podestplatz nach dem 1. Lauf (3.) noch. Der 27-Jährige spielte auch im 2. Durchgang seine Stärken in der Fläche aus, hatte aber im Steilhang umso mehr Mühe und verpasste das Treppchen am Ende um 9 Hundertstel. Bereits vor einem Jahr war er in Levi Vierter geworden.

Sandro Simonet, Luca Aerni, Loïc Meillard und Tanguy Nef sammeln nach soliden Auftritten ebenfalls Punkte. Allesamt hatten sie vor allem im Steilhang Mühe. Aerni fasste die Leistung mit «ganz okay» passend zusammen. Bereits im 1. Lauf an der Zeit respektive an der Piste gescheitert waren Reto Schmidiger und Marc Rochat.

Die Enttäuschung

Überhaupt nicht auf Touren kam Alexis Pinturault. Der Riesen-Sieger von Sölden zum Saisonauftakt verpasste den 2. Lauf als 36. deutlich.

So geht es weiter

Nach dem Levi-Wochenende reisen die Männer weiter nach Übersee, wo nächstes Wochenende in Lake Louise eine Abfahrt und ein Super-G anstehen. Die Slalom-Fahrer stehen erst wieder in 3 Wochen in Val d'Isère im Einsatz.

