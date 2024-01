Das Podest

1. Manuel Feller (AUT) 1:50,28 Minuten

2. Atle Lie McGrath (NOR) +0,10

3. Henrik Kristoffersen (NOR) +0,21

Es bleibt dabei: Im Winter 2023/24 kommen die Slalom-Sieger bei den Männern aus Österreich. Manuel Feller feierte in Wengen seinen 3. Erfolg in dieser Saison (das 4. Rennen ging an Teamkollege Marco Schwarz). Feller hatte nach dem 1. Lauf an Position 3 gelegen, drehte am Nachmittag aber den Spiess um.

02:13 Video Feller schafft den Sprung nach ganz oben Aus Sport-Clip vom 14.01.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 13 Sekunden.

Dank der zweitbesten Laufzeit fing er die beiden vor ihm liegenden Norweger Atle Lie McGrath und Henrik Kristoffersen noch ab. McGrath fehlte schliesslich nur eine Zehntelsekunde auf seinen insgesamt 3. Triumph im Weltcup. Bereits in Adelboden war McGarth hinter Feller Zweiter geworden. Damals schied mit Alexander Steen Olsen (NOR) der Halbzeitführende aus.

Die Schweizer im 2. Lauf

5. Loïc Meillard +0,98

6. Marc Rochat +1,06

12. Daniel Yule +1,61

19. Tanguy Nef +2,11

OUT Ramon Zenhäusern

In den letzten zwei Jahren durften sich die Schweizer über die ersten beiden Wengen-Podestplätze im Slalom im neuen Jahrtausend freuen. Daniel Yule wurde 2022 Zweiter, 2023 erreichte Loïc Meillard die gleiche Platzierung. An eine Fortführung dieser Serie war nach dem 1. Lauf nicht zu denken, war doch kein Swiss-Ski-Athlet bei Halbzeit in den Top 10 klassiert (Marc Rochat belegte als Bester Zwischenrang 11).

Schliessen 01:37 Video Meillard macht mit starkem 2. Lauf 10 Plätze gut Aus Sport-Clip vom 14.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 37 Sekunden. 01:30 Video Rochat arbeitet sich im 2. Lauf nach vorne Aus Sport-Clip vom 14.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 30 Sekunden. 01:11 Video Meillard: «Es ist wie alles im Leben: Es braucht Zeit» Aus Sport-Clip vom 14.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 11 Sekunden. 01:42 Video Rochat: «Hätte nicht gedacht, dass es so weit nach vorne geht» Aus Sport-Clip vom 14.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 42 Sekunden. 01:02 Video Yule: «Solche Fehler kosten enorm viel Zeit» Aus Sport-Clip vom 14.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 2 Sekunden.

Und trotzdem näherten sich zwei Schweizer im 2. Lauf dem Podest noch an: Meillard zeigte einen angriffigen Durchgang und machte damit noch 10 (!) Positionen gut. Letztmals so weit vorne klassiert in einem Weltcup-Slalom war der 27-Jährige vor knapp einem Jahr in Schladming.

Grund zur Freude hatte auch Rochat, der mit Startnummer 11 und damit ungewöhnlich früh ins Rennen gehen konnte. Auch er verbesserte sich am Nachmittag (um 5 Plätze). Platz 6 ist für Rochat das zweite Top-Ergebnis binnen einer Woche. Im Adelboden-Slalom war er Fünfter geworden. Mit einer Enttäuschung reist hingegen Ramon Zenhäusern aus dem Berner Oberland ab. Der Walliser hatte nach dem 1. Lauf Rang 14 belegt, schied am Nachmittag aber im unteren Teil der Strecke aus.

Schliessen 01:06 Video Zenhäusern verkantet und scheidet aus Aus Sport-Clip vom 14.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 6 Sekunden. 01:06 Video Zenhäusern: «Ich rätsle selber, was genau passiert ist» Aus Sport-Clip vom 14.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 6 Sekunden.

So geht es weiter

Nach Wengen ist vor Kitzbühel. Bereits am Dienstag wird auf der Streif das 1. Abfahrtstraining gefahren. Das Rennprogramm schaut wie folgt aus: Abfahrt am Freitag, Abfahrt am Samstag, Slalom am Sonntag.